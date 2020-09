Parlamentario Endy Croes: Definicion di un Parlamentario Spirito?

Parlamentario Endy Croes ta hopi preocupa cu nos sistema di Parlamento y lo sondea mediante Staatsregeling kico por wordo haci pa evita casonan cu Parlamentario Croes ta considera como un “ABUSADOR” por tuma lugar den futuro.

/// Un “LONELY RANGER” nunca por drenta Parlamento:

Pueblo ta celebra democracia atravez di un eleccion liber. Na un manera democratico pueblo ta vota pa un partido politico y e programa cu un partido a presenta cual a convence pueblo pa deposita su voto pa dicho partido. E partido ta wordo representa pa ley pa un maximo di 29 candidato y mediante e candidatonan cu ta riba lista di un Partido Politico e partido ta logra concretisa su votonan y depende cuanto voto e partido logra e por haña oportunidad di representa pueblo den Parlamento y/of Gobierno. Pues e partido politico ta e “vehiculo” pa un persona por logra drenta Parlamento of Gobierno pa asina sirbi su pais. Un persona manera un “Lonely Ranger ” nunca por bay elecion SU SO y nunka por drenta Parlamento pa sirbi pueblo si no ta mediante un partido politico. Pues Bo mester por identifica Bo mes cu ideal di un partido pa Bo por join e partido, kere den su programa pa despues core campaña busca votos y haña oportunidad di drenta Parlamento pa sirbi Bo pueblo. Ta esey pueblo ta expect di Bo unaves cu bo drenta Parlamento. Cu Bo ta nan voz, cu Bo ta atende nan, cu Bo ta scuchanan, cu Bo ta expresa pa nan, cu Bo ta controla gobierno pa nan, cu Bo ta renoba leynan anticua pa nan, cu Bo ta traha leynan nobo panan, cu Bo ta intermedia den cualkier problema pa nan y busca solucion y asina nos por sigui.

/// Parlamentario SPIRITO-DIGITAL-Chiripero of SINBERGUENSA:

Na aña 2020 nunca por a pensa di por encontra un situacion di Parlamentarionan Spirito, Digital, Chiripero of SINBERGUENSA. Asina tin varios Parlamentario di AVP kendenan ta cobra y nunca ta na trabou. Nan ta hasi puro show den prensa algun minuut pa siman pero no ta atende Commissie Vergadering, Openbare Bijeenkomsten, Openbare Vergadering y ningun tipo di reunion. Honesto lo tabata ta pa entrega Bo asiento y laga cualkier otro persona riba un lista politico duna su balor agrega na e instancia di mas halto di pais Aruba. Pues tin varios Parlamentarionan di AVP hopi pero hopi troci y tin di nan cu desde Covid 19 a drenta Aruba parce cu nan ta riba un Lock Down eterno. Entretanto tin fenomeno tambe di Parlamentario SPIRITO y CHIRIPERO kende a “HORTA” asiento di un partido grandi sin ningun pero ningun motibo valido. E Parlamentario aki su casa ta riba payroll di un comerciante grandi y pa scapa entrada y “ayabanda” a dicidi di horta un asiento cu e no a ni “soda” pe y a bay sinta den scochi di AVP. No solamente esey. Parlamentario aki su contribucion na Parlamento ta nulo. E ta conosi tambe como un Parlamentario Digital. Un ehemplo bibo, siman cu ta tras di lomba Parlamento a reuni cu SVB (3 ora), AAA (3 ora), Inspectie Volksgezondheid Aruba (3 ora), (ATIA 3 ora), Kennis making cu PG nobo (1.5 ora), Openbare Bijeenkomst Minister di Finansas pa trata uitvoeringsrapportage tweede kwartal (4 ora), Minister Lampe (1.5 ora), Openbare Verdagering cu Minister President tratando rapport Bo Aruba (5 ora), Openbare Bijeenkomst Spearfishing cu Minister nan Chris Romero, Andin Bikker y Marisol Lopez Tromp (4 ora), interno tabata tin reunionm di CHA, algun reunion di Comision Central, Ningun pero ningun di e reunionnan aki e Parlamentario cu a horta asiento di MEP tabata presente. Fin di luna nan tur ta cobra mescos cu esnan cu si a mula nan curpa atende tur reunion banda di ta atende pueblo. Con pueblo mes lo yama Parlamentarionan asina? Lo hasi tur lo posibel pa corigi e situacion aki pa hendenan sinberguensa nunca mas den futuro por bira representante di pueblo. Netjies lo ta pa entrega Bo(so) asiento bek na pueblo.

