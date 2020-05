Parlamentario Endy Croes: Crisis ta bay ta mas duro cu kisas a anticipa

Parlamentario Endy Croes ta splika cu e pandemia ocasiona pa e corona virus lo bay tin su efectonan masha masha pisa pa nos isla Aruba. Enrealidad gobierno ta hasiendo su maximo esfuerso pa brinda ayudo mediante “plaka presta” na Hulanda pa juda alrededor di 37000 famia cu a wordo afecta. Sea via FASE, sea via SVB ajudo na companianan chiquito y mediano cu un suma di Afl.4000 pa kwartal pa companianan paga utilidad y otro gastonan pa sobrebibi of sea via Loonsubsidie di un maximo di 60% pa cada empleado unda doño di trabou lo ricibi un suma y lo “match” 20% pa asina e empleado wordo juda di un forma humano pa 3 luna. Tanto doñonan di trabou y empleadonan lo pasa den temponan hopi duro. Hunto nos mestwer hala faha mara!

/// AZV den henter e proceso aki tambe mester wordo poni bou loop:

Parlamentario Endy Croes ta refuta cu e situacion di AZV ta uno hopi precupante desde algun tempo caba. Na inicio di aña Fraccion di MEP a manda un carta pa Minister Danqui Oduber cu e sugerencia pa nombra un comicion urgente pa revisa e ley di AZV y e futuro di AZV. Nos por corda tambe cu den rapportnan di CAFT na 2019 a pidi gobierno pa hasi entre otro un doorlichting na AZV. Pues Hulanda tambe ta hopi precupa cu AZV. Presupuesto di AZV a aumenta ultimo 10 aña cu 33%. Di 336 miyon pa 446 miyon esta un aumento di 110 miyon florin. A introduci BAZV pa minimalisa e obligacion y responsabilidad di Landsbijdrage di gobierno pa cu AZV y buska esaki directo for di pueblo. Na 2018 BAZV a trese 164 miyon den caha di AZV. Gastonan manera “buitenlandzorg” a piek 62 miyon na 2016 y a baha un poko na 2018 pa 56 miyon pero ta hopi plaka ta wordo usa pa e post aki. Dicon no por pensa pa contracta specialistanan di afor bin duna nan servicio cada 3 luna na Aruba? Esaki ta solamente un ehempel. Lo por scapa mucho mas plaka. Precupante si no hasi nada dentro di poko presupuesto di AZV lo surpasa 500 miyon pa aña. Nos no por sigui carga awa hiba lama. Parlamentario Endy Croes ta di opinion cu mester buska e manera corecto pa baha presupuesto di AZV cu 30% pa futuro sin mishi cu e calidad di cuido. Hunto no mester buska e solucion.

/// Rijksministerraad di diabierna a acentua pa AZV baha per direct minimo 5 miyon:

Rijksministerraad di diabierna ultimo tambe a bolbe accentua gastonan di AZV como un precupacion. Hulanda den su desicion kier mira un reducion di minimo 5 miyon per direct. Parlamentario Endy Croes ta splika cu nos ta consiente cu entrada na BBO, BAZV lo bay ta mucho mas abou cu a anticipa y esaki sigur lo bay tin consecuencianan grandi pa Aruba y sigur pa AZV. Ta urgi Minister Danqui Oduber pa instala e comision pa studia e ley y otro posibilidadnan y propone e cambionan nesesario dentro di 6 siman. Nos no por warda mas. Hunto nos tur lo mester hala faha mara pa garantisa existencia di Pais Aruba y AZV pa nos futuro generacion.

Comments

comments