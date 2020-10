Parlamentario Endy Croes: Casonan IBIS Paul Croes, Avestruz Benny Sevinger y Wasmachine Mike Eman a pega soño?

Parlamentario Endy Croes a cuminsa precupa na e manera cu Ministerio Publico ta trahando alrespecto diferente casonan. Ta berdad cu Parlamentarionan ta haña masha hopi keho riba e forma di opera di Ministerio Publico y semper Parlamentarionan ta splica pueblo pa mantene pasenshi pero berdad tambe ta cu aparentemente Ministerio Publico ta wordo dirigi for di Hulanda.

/// Casonan IBIS, Avestruz ta manera tranca mientras Flamingo e bulando:

Tin indicasion cu Ministerio Publico no ta di e independiente ey manera ta pretende y mester ta den cualkier pais democratico cu ta respeta su leynan. Tin e tendencia cu Ministerio Publico ta wordo maneha directamente for di Den Haag anto esaki ta sin cu tin Rijkswet of Entitiet imagina si esakinan mester wordo firma manera nan ta awor riba mesa. Caso IBIS di x minister di AVP y caso Avestruz tambe di otro x minister di AVP ta casonan di corupcion masha masha grandi. IBIS tin sentencia di 4 aña riba dje y a bay Hoge Beroep pero esaki ta tardando demaciado. Di Februari 2019 pa awe ta net 1 aña y 8 luna. Pueblo ta verwacht mihor di Ministerio Publico pa cu esaki. Sospechoso principal den caso Avestruz ta Benny Sevinger otro x minister di AVP. Mas di 25 miyon den transacionnan coruptivo den tereno. Keho oficial desde februari 2018 mientras 1 di october 2019 a drenta cas di x mandatario. Pero awe net 1 aña despues parse cu esaki a bira un “cold case” pa Ministerio Publico. Un caso nobo cual apenas keho a wordo entrega na september 2019 esta caso Flamingo tin e tendencia cu ta bulando cu hopi speed. Manera Politiconan na Den Haag a grita nomber di e caso aki Ministerio Publico a cuminsa move riba dije. Esaki ta prueba cu ta Hulanda ta dirigi Ministerio Publico tras di cortina kiko si y kiko no. Si esaki resulta di ta berdad ta un berguensa grandi pa nos systema.

/// Caso Wasmachine Mike Eman:

Otro keho cu a wordo entrega ta contra Mike Eman riba transferencianan di 50 mil dollar cu el a ricibi di plaka preto pa campaña di AVP. E caso aki tampoko a scucha Ministerio Publico brinda informacion alrespecto. Parlamentario Endy Croes ta kere ta momento awor cu tin un PG nobo na timon pa e PG duna un relato di casonan cu ta andando comokiera cu pueblo ta critikando OM demaciado y ta na su lugar pa duna un splikacion na pueblo pa claridad y trankilidad.

