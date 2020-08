Parlamentario Endy Croes: Caso Avestruz ta den su faceta final

Parlamentario Endy Croes por a tuma nota di articulo den prensa unda e “walking dead” Benny “Avestruz” Sevinger a manera rebeldia y kier bin cu su politica bieu expresando un cantidad di bobedad pa purba crea rabia den pueblo na e mesun manera cu nan ( AVP) a hasi na 2009 cu BBO, Huur etc.

/// Segun Benny, MinPres a duna Endy, Glenbert, Rudy y Hendrik Croes trabou: Benny ta Damn stupid!

Segun Benny “Avestruz” Sevinger cu Minister Presidente di pais Aruba mr. Evelyn Wever Croes a duna henter su famia trabou den gobierno. Por a tuma nota cu Benny Avestruz a menciona entre otro Evelyn Wever Croes a duna Endy Croes, Glenbert Croes, Rudy Croes y Hendrik Croes trabou den gobierno. Lagamina cuminsa cu e dos ultimonan. X Ministernan di Husticia Rudy Croes y Henrik Croes categoricamente No a haña trabou serca Evelyn Wever Croes y no ta riba payroll di Minister van Algemene Zaken Evelyn Wever Croes. Esaki a wordo verifica! Mentira flagrante. Pa lokual ta trata di mi persona Endy Croes y Glenbert Croes. Ambos a subi lista prestigioso di partido Movimiento Electoral di Pueblo y a wordo escogi pa pueblo y ta den funcion como Parlamentario y Minister. Pues ningun di nos ta riba payroll di Minister di Algemene Zaken y tampoko ta Minister Presidente a duna nos trabou. Di acuerdo cu leynan electoral y nos systema honradamente nos ta den e funcion di pueblo pa 4 aña. Pues a otro perro con ese hueso!

/// Caso Avestruz ta den su recta final y tin Benny hopi nervioso:

Segun Parlamentario Endy Croes cu e sospechoso principal den e caso grandi di corupcion y fraude esta caso “Avestruz”, x minister di AVP Benny Sevinger tabata mustra hopi spanta durante su conferencia di prensa ultimo. Por tuma nota cu Benny kier ple duro pero na mesun momento e ta mustra hopi debil, kibra y nervioso. Kisas Benny ta na altura cu su dianan ta conta? Benny Sevinger a percura pa amigonan serca di dije manera Leoncita, Gaby pa nombra algun bende tereno na balor total di alrededor 25 miyon florin. Ministerio Publico acompaña pa Lands Recherche y RST a drenta cas di Benny 1 di october 2019 pa hasi un huisonderzoek. Benny Sevinger a wordo acusa di 1. Abuso di Poder (misbruik van zijn functie, macht misbruik), 2.Falsificasion di documento( valsheid in geschrifte) , 3. Estafa y desfalco ( oplichting), 4. Labamento di placa(opzettelijk/gewoonte witwassen), 5. Soborno ( aannemen van steekpenningen). Pues Benny Sevinger ta un sospechoso den e caso cu lo bira e caso di mas grandi den historia di corupcion y fraude y tin 5 acusacion masha masha pisa y grave contra su persona. Tin masha hopi hende nervioso e ultimo simannan aki y segun fuente cu hopi sospechosonan ta wordo jama pa asina wordo interoga actualmente. E bala ta lorando!

/// Un mensahe pa Benny Avestruz Sevinger:

Croes ta termina mandando un mensahe pa Benny. Mihor Bo cuminsa prepara Bo mes mentalmente pa atende cu Bo caso grandi di corupcion. Dedica tempo na Bo defensa y crea paz mental y stop di trese mas falsedad den pueblo pa crea odio den sin cu tin mester. Pueblo a regala boso 8 aña pa goberna e pais aki y boso a destrosa Aruba financieramente, horta y bende masha hopi tereno via amigonan lagando e pais aki na werki. Sinta keto un banda y laga otro cu si ta stima Aruba drecha lokual boso a masacra.

