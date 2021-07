Parlamentario Endy Croes: Candelario No a presenta na ultimo reunion di Parlamento mustrando su decontento

Parlamentario Endy Croes a ilustra cu e show di Mike Eman y AVP ta continua apesar cu den AVP tin masha herida habri y un weya di sopi ta cushina. Diaranson mainta Parlamento # 10 a yama un reunion publico p’asina trata credencial ( geloofsbrieven) di e Parlamentarionan nobo cu mester huramenta diahuebs mainta.

Durante e reunion publico aki tur Parlamentario di Parlamento # 10 a ricibi e oportunidad di sea gradici, conta algo di e ultimo 4 aña nan etc etc. Remarcabel tabata ta cu Benny Sevinger no a bin como cu e ta cera den KIA y ta comprendibel. Pero Robert Candelaria tampoco a presenta. Esaki ta un muestra cu Robert Candelaria ta hopi rabia comokiera e ta bringa pa Integridad aunke Candelaria no ta di e Integro ey. “Nos por corda ticketnan cu a wordo paga cu placa di pueblo na 2017 na 4 ocasion pa e bin Aruba desde Corsow pa negosha su numer riba lista. Te awe Robert no a paga esaki bek. Robert no tabata den dienst di Land Aruba y no por a biaha riba custia di pueblo. Tambe a cobra suma di 8000 pa luna sin nunca a skirbi un advies como consehero di Mike de Meza. Pero bottomline tin un rabiamento pisa interno den AVP. Pues no solamente for di Accion 21 y MAS tin bulamento afor di partido y problemanan severo interno ni un siman despues di eleccion pero a constata cu den AVP cos no ta manera canta un macamba.”

Mike y Benny ta keda insisti:

Mike Eman y Benny ta keda insisti cu Benny lo mester wordo huramenta aunke sea den KIA na Santo Patia. Otronan den AVP masha rabia cu e hecho aki y Robert Candelaria su ausencia a papia cla durante e reunion di Parlamento diaranson mainta.

Marlon Sneek ta otro cu ta hopi gehurt. Marlon a dedica casi 12 aña na Partido AVP halando voto den Dakota y grita manera alma malo aña aden y aña afor pa defende su partido y a fungi como Lider di Fraccion di AVP ultimo 4 añanan. Dowers un “tercio” ful kima caba cu casi nunca a presenta na trabou a logra haya un number prominente cerca Mike Eman esta number 3. Mike de Meza tambe un politico sin futuro a haya number di Benny esta number 2. Esnan cu a hala garoshi a wordo tira na number 10 y 11 sin ningun speransa y awe Marlon mester biba cu e realidad cu faltando 6 luna pa e por cobra “volle pensioen” e mester bay scol bek bay duna les. Asina Mike Eman ta trata su hendenan. Jennifer Arends Reyes ta otro hopi herida. Tambe a wordo gescop na number 11 pa duna manera un Mervin Wyatt Ras kende a bin di MEP un number pa e keda como Parlamentario riba lista. Awe por mira e resultado Jennifer cu 530 votos y Marlon Sneek cu 336 ta pafo di Parlamento. Locual por a tende ta core den inner circle di AVP ta cu Rycond Santos Do Nascimento cu apenas 214 votos na number 5 pues un professor inpopular lo probecha di un stoel den Parlamento dilanti tur esnan cu a hala garoshi pa AVP. AVP un mal mama pero un bon madrasa por a scucha ayera den Parlamento for di nan propio seno. Entre number 7 cu ta Candelaria te na number 11 cu ta Jennifer tin 2285 votos cu a wordo ignora. Lo tabata na su luga pa laga Benny afor cu su 1614 votos y duna un den e grupo aki e presentacion decente den Parlamento. Pero bueno den problema interno nos lo no mete. Un cos ta sigur cu e weya ta herebe den AVP cu hopi politico disgusta y rabia pa e forma con a scoge un sospechoso nan dilanti. Mundo riba su cabez. Robert Candelaria un pastor y x hefe di polis ta keda pafor pa Benny sospechoso principal di husticia den un caso monstruoso di corupcion mester huramenta como Parlamentario siendo den KIA dilanti Candelaria. “Het kan verkeren! Ta keda awor pa mira kico ta e decision final di Gobernador kende tin e batata cayente den su man pa huramenta un preso. Gobernador lo sa di inventa algo pa esaki no sosode? Only in Aruba.”

