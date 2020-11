Parlamentario Endy Croes: Brainstorm Seccion di AVP “Berebere”

Parlamentario Endy Croes a mira con Mike Eman y su “gang” a cuminsa regala “mangel” atrobe atraves di un Brainstorm Secion cu Mike Eman y AVP ta organisando den Renaissance Convention Center. Un pregunta na su lugar ta con AVP ta paga e Convention Center aki? Diferente diahuebs ta usando e sala aki. Barata sigur e no ta. Pornada tampoco e lo ta. Ley di Financiamento di partidonan Politico a pasa. Pues Parlamentario Croes lo cuminsa lansa preguntanan oficial alrespecto.

/// Mike Eman y AVP a “masacra “ Pais Aruba:

Tur persona y instancia tin nan libertad y derecho pa reuni cu esnan cu nan ta desea. Pero como proficional mi ta kere cu ta na su lugar pa Bo pone Bo mes bon na altura promer cu drenta un aventura. Parlamentario Endy Croes ta menciona por ehempel e reporte “Annual Statestical Digest” di Banco Central di Aruba. Por haña esaki riba website di Banco Central. Buska Economic Indicators den e rapport aki y den e columna Government Sector lesa financial Deficit di pais Aruba. Pues cu algun simpel “click” por educa nos mes con Mike Eman y AVP a “masacra” finansas di nos pais creando e Mega Debe. Deficit na (2010) 188.6 miyon, na (2011) 325.2 miyon, na (2012) 443.3 miyon, na (2013) 332.8 miyon, na (2014) 405.8 miyon y aki Hulanda a intermedia cu un KB unda Mike a drenta welga di hamber bebiendo ensure anochi laat bou un tent, na (2015) 185 miyon, na (2016) 177.3 miyon y na (2017) 133 miyon. Pues Mike Eman y AVP a presta 2200 miyon florin esta 2.2 miljard solamente pa sera deficit den cada presupuest di Gabinete Eman 1 y 2. Dieptriest! Banda di esaki no por lubida 1600 miyon esta 1.6 miljard di Bo Aruba. Por mira esaki den rapport di Algemene Rekenkamer. Pues un total di 3600 miyon a endueda Aruba den apenas 8 aña. Gabinete Evelyn Wever Croes a bolter esaki pa un Surplus den corto tempo den aña 2019 y tabata presupuesta un otro Surplus di 46 miyon pa aña 2020 y lamentablemente Covid 19 a bati na porta y tur scenarios a cambia.

/// Ta cu e hendenan aki nos proficionalnan ta sinta traha plan?

Cu tur respet pero ora Bo mira proficionalnan manera Randall Croes, Calix Ashby, Vanessa van der Veldt, Endrah Richardson Gumbs pa nombra algun ta laga un sabor hopi amargo atras. Ki amor nan por tin pa nan pais pa sinta “brainstorm” cu Mike Eman, Mervin Wyatt Ras, Jennifer Reyes hendenan cu a desgracia e pais aki financieramente? Di Josephine Albertus di SIMAR Bo por spera esaki paso su agenda y draaiboek ta “berde dimes” y ta notable den pueblo. Parlamentario Endy Croes kier expresa cu ta imposibel bo brinda Mike Eman y AVP un di 3 oportunidad. Mescos cu el a gaña pueblo cu e lo “elimina” BBO y a aumenta esaki e lo bolbe hasie cu bosonan. Mescos cu el a gaña pueblo cu e lo baha prijs di awa y coriente cu 25% from “day one” y rapport ta ilustra cu el a aumenta esaki cu 35.5% e lo bolbe hasie. Mescos el a gaña pueblo cu e no lo saca ningun dividendo di companianan estatal y rapport a ilustra cu el a saca 201 miyon florin den 8 aña di nos companianan estatal na dividendo y e lo bolbe hasie. Asina nos por sigui. Nos no por buska e solucion serca esun cu a causa e desaster y e dolor. Ta mescos Bo confia pushi cu piska. Aruba merese mihor!

