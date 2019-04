Parlamentario Endy Croes: “Bo ta e berguensa di siglo di Pais Aruba”

Parlamentario Endy Croes ta refuta e accionnan di Mike Eman como un lider den kiebra haciendo su ultimo saltonan. Mike Eman ta un berguensa di siglo di Pais Aruba. Mike Eman kier a purba “ple” Betico Croes pero no ta para ni banda di su pia sushi. Mike Eman a priminti Aruba cu e lo no mishi cu e edad di pensioen pero den realidad a subi esaki pa 65 aña. Awor e kier gaña bo cu e lo bay bah’e? Mike Eman a redobla debe di e pais aki unda cada baby cu nace awe tin Afl. 45 mil florin di debe riba su cabez. ( Fuente CAFT). Mike Eman a redobla interes di Pais Aruba unda den aña 2019 Aruba lo paga 230 MIYON florin solamente na interes. Mike Eman a percura pa mara Aruba na man cu pia cu proyectonan PPP unda desde 2019 en adelante pa 20 aña largo e pagador di belasting mester soda y sufri pa paga 80.9 MIYON pa aña pa e proyectonan aki. Mike Eman creador di e desaster financiero y e autor di MEGA DEBE a fiesta cu placa di pueblo malgastando 142 MIL florin riba un anochi 1 di september 2017 celebrando su “birthday”. E homber chikito cu un minimum loon mester traha 7 aña pa alcansa e suma di 142 MIL florin. Mike Eman ta esun cu a manda Riot commando bati un pueblo noble cu a subi caya pa protesta contra un amento di 14 % di prijs di awa y coriente dia 1 di october 2014 mientras den mesun rosea Mike a permiti WEB inverti 17 MIYON den un pipa di gas cual nunca te awe no a traha. Prohibi pa lubida!! Mesun Mike Eman a gañabo cu e lo elimina BBO y a aument’e na 3.5%. Mike Eman a hisa porcierto grondbelasting y Mike Eman a malgasta bo placa di belasting na mas di 400 coordinador cobrando miyones di e pueblo aki. Mike Eman a biaha rond mndo cu bo placa gastando MIYONES. Mike Eman a paga abogado Sjiem Fat mas d 5.2 MIYON, Speed y Patrick Paskel 6.5 MIYON na propaganda, Sebastian 27 Mil pa luna a saca potret di Mike y asina nos tin listanan largo di e desaster cometi. Sin conta mas di 20 MIYON di tereno di pueblo bendi cual porcierto ta bou investigacion. Hustamente pa para investigacion Mike kier drenta bek den gobierno awor. Bisa NO na AVP. Bisa NO na corupcion. Bisa NO na manipulacion. Parlamentario Croes a termina bisando cu e lo no drumi tanten investigacionnan aki no caba y esnan culpabel para responsabel pa nan fechorianan. `

