Parlamentario Endy Croes: Benny a bay di “ I dont give a damn” pa un Benny kibra emocional y moli moli

Parlamentario Endy Croes por a tuma nota di un conferencia di prensa cu partido AVP a yama ayera tardi pa duna informacion riba e ultimo desaroyonan encuanto e investigacion “monstruoso” cu ta andando riba e caso Avestruz di cual ex-minister di AVP Benny Sevinger amigo intimo di Mike Eman ta e sospechoso principal.

Segun Benny y Mike esaki ta trata di un persicusion politico: Tanto Mike Eman y Benny Sevinger a acusa Ministerio Publico cu ta trata di un persecusion politico. Segun Benny ta un ex-agente policial Rocco Tjon, Endy Croes y Edgard Vrolijk a entrega un keho y a pone presion riba Ministerio Publico pa inicia un investigacion.

Mester corigi Benny mesora. Un Parlamentario mescos cualkier ciudadano por entrega un keho y ta 4 diferente keho a wordo entrega contra bo persona pa e mesun caso. “Nos conose e caso hopi bon y berdad a mira hopi documento y no ta manera pa corumpi un sistema pa haci algun hende rico purbando di by-pass nos leynan den un modelo y structura crea pa horta un pais. Bo a grita hopi biaha el que no debe no teme. Pues sinta bo trankil y bay conta landsrecherche dicon bo tabata firma “TUR” peticion “akkoord” anto riba mesun dia of den menos cu un siman? Bo tabata malusa e peso di bo poder como minister pa influencia y coopera cu amigonan cerca di bo. Tin cu bo a firma y bo mes a pone fecha cu no ta klop atall, pues promer cu e fecha cu e peticion te hasta a wordo traha. Dieptriest! Awe bo kier ple inocente? Pueblo tin derecho di sa kico y con e “triki” pa bende tereno y bira miyonario tabata funciona y ken ta tur esnan cu a forma parti di e fiesta of banda criminal aki.”

Benny a manda carta Ministerio Publico:

E Parlamentario Benny a presenta cu un carta cu su abogado a manda Ministerio Publico puntrando pa un update di e caso pasobra e mester bay elecion. Ta kico a pasa den Benny su cabes, e ta puntra. “Bo no ta compronde cu bo ta e sospechoso mayor y den ful e proceso bo tambe lo wordo busca pa wordo interoga? Benny despues a ricibi un contesta di Ministerio Publico y ayera ta splica cu segun Benny e por conclui cu si e kier bay elecion e por bay eleccion. E carta tabata skirbi si na Hulandes y nos tambe a lesa e carta ey y nos ta conclui diferente.

Benny a acusa tur hende, tanto Ministerio Publico, Landsrecherche, Parlamentarionan, otro instancianan cu tambe a entrega keho pues tur hende ta fout menos Benny y AVP. Esaki ta tipica un dicho na Hulandes “ kat in de nauw maakt rare sprongen”.” Croes ta sigui bisa cu despues cu ayera tardi nan a detene amiga intimo di Benny y Mike alabes defensor di AVP Leoncita Arends, doño di Canal 90, kende tambe ta sospechoso den e caso aki, AVP a core sali cu un conferencia di pueblo. Esaki pa hunga cu emocion anticipando cu e dianan di Benny ta acercando. Dia cu e caso aki yega mesa berde pueblo lo bay lesa y compronde e magnitud di e caso aki y con AVP a permiti su mes pa “horta” pais Aruba di e forma sin escrupulo aki.

Benny kier tira riba Hendrik:

Benny den su desesperacion a tira den direcion di Hendrik Croes, un abogado di mas di 50 aña di experencia. A insinua cu Promer Minister lo a duna su tata trabou pa kita directeurnan di RDA, Elmar y Utilities. “Nos como Parlamentario ya a revisa y check tur e acusacion falsonan aki di AVP desde cu Melvin Donkey Tromp a entrega cierto kehonan alrespecto. Ningun pero atrobe ningun caminda no tin y no ta existi un documento firma pa Promer Minister cu un of otro contract of trabou otorga na su tata. Benny a yora cu Promer Minister a kita Directeur di RDA. Mentira paso Directeur mes a entrega su retiro. Directeur di Elmar y Utilities ta dicho companianan ( NV) a contracta servicio di abogado y esey ta keda na nan descricion. Pues purba tira culpa falso riba Promer Minister pa tapa bo propio fechorianan e flie aki no ta subi. Mes duro bo a grita den Parlamento despues di masacra Aruba I dont give a damn, Bo por grita mesun duro den sala di Landsrecherche ora e momento yega. Nunca pero nunca mas AVP.”

Comments

comments