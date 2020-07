Parlamentario Endy Croes: AVP y Daphne na fabor di Rijkswet

Parlamentario Endy Croes ta lamenta masha hopi mes cu Parlamento a vota dividi riba cartanan pa Nacion Uni, parlamento Europeo y Parlatino. Siman pasa Parlamento den Comision Central ( CC) a trata e sintimento di Staten pa hunto notifica Naciones Unie, Parlamento Europeo y Parlatino e trato di Hulanda unda Hulanda kier presiona tanto Aruba, Curacao y St Maarten pa firma entregando gran parti di nan autonomia a cambio di un saco di plaka pior ainda mei mei den un crisis mundial.

/// AVP y Daphne Lejuez a traiciona pueblo di Aruba :

Parlamento di Aruba e siman anterior den forma unanime a aproba un mocion pa Aruba no acepta e dos Rijkswetten cual tabata riba mesa pior ainda cu Gobierno Hulandes tabata pusha esakinan di tal forma contra tur transparencia sin cu Parlamento ni por a ricibi esakinan pa por a repasanan. Desde eynan a tuma un postura cu enbista e posicion di Hulanda malusando nan poder den un crisis mundial unda Hulanda kier colonialisa e islanan bek estilo West Indische Compagnie manera aña 1621, cu Staten di Aruba lo bay manda cartanan internacional pa splika entre otro Nacion Unie cu e forma di procedeer y actua di Hulanda ta contra transparencia, principio di bon gobernacion y ta impugna diferente verdrag nan internacional. Pa nos sorpresa diaranson ultimo momento cu Parlamento a kere cu tanto AVP y Daphne Lejuez lo para tras di nan palabra nos a tuma nota di un buelta bastante raro. Daphne Lejuez a escohe pa No presenta na trabou y asina como miembro independiente no a vota pa esaki. Marlon Sneek den nomber di AVP mester a hasi un jamada di telefoon y a drenta sala bek y ta vota contra pa Aruba manda un carta internacional splikando e actuacion y actutud di Hulanda. Mi ta 100% cu ta Mike Eman Marlon Sneek a yama y a ricibi opdracht pa bay contra paso Mike ta negoshando tras di cortina cu Hulanda pa purba drecha su reputacion di e masacre cu el a laga atras pa kisas e bay un elecion mas.

/// Actitudnan asina ta di panlefi cobardia y tracion:

Actitudnan asina Parlamentario Endy Croes ta considera actitud di panlefi, cobardia y traicion. Parlamento como un entidad autonomo tin e derecho pa splica intancianan internacional manera Nacion Unie e actitud bochornoso di Hulanda hibando un negosacion “eenzijdig” pushando y precionando Aruba cambionan staatkundig a cambio pa presta Aruba plaka anto den 3 dia. Sinenbargo na final Coalision a aproba sin sosten di AVP y Parlamentaria independiente Daphne Lejuez pa cartanan aki sali pa nan destino. Uno a bay pa Tijjani Muhammad Bande President of the 74th Session of the United Nations General Assembly. Un otro carta a bay pa Mr. David-Maria Sassoli, President of the European Parliament y un di tres carta a bay pa Presidente di Parlatino. Nos lo hasi todo por todo pa savalguardia Aruba. Hulanda mester por trata Aruba cu respet pa nos jega na algo sostenibel. Sperando cu Hulanda recapacita. AVP un biaha mas a mustra su berdadero cara!

Comments

comments