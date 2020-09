Parlamentario Endy Croes: AVP A redobla e Debe Nacional di 43% na 2009 pa 93% na 2017

Parlamentario Endy Croes ta splica cu no ta tur ora hende ta gusta scucha e berdad pero rato rato mester mantene cosnan cu no a bay bon fresco den nos memoria pa pueblo por sa exactamente kendenan a destrosa su pais pa asina nunca pero nunca mas vota pa nan.

/// Mike y AVP a REDOBLA e debe di pais Aruba di 43% pa 93%:

Mesun duro cu nos ta traha pa trece solucion den e momentonan mas dificil den nos historia atendiendo cu e crisis, pues mesun duro nos lo traha y keda recorda pueblo di esnan cu a masacra e pais aki creando un Mega Debe. Desde entrada di Status Aparte na aña 1986 te cu 30 di October 2009 pues den e prome 23 aña di nos Status Aparte tur gobiernonan hunto a laga un Debe Nacional atras di 43%. IMF den su recomendacionnan ta splica cu islanan cu economia chikito no por tin un Debe Nacional ( Schuldquote) mas halto cu 55%. Pues IMF a set un Depth Anchor di 55% pa islanan. Den e rapport di Economische Bureau Amsterdam cual a wordo entrega na Tweede kamer recien 20 di mei 2020tin textualmente skirbi riba pagina 17 di dicho rapport. “ Op basis van emperisch onderzoek adviseert het IMF een algemene kritische grenswaarde van 55% voor een houdbare schuldquote voor Caribische landen.” Pues IMF ta splika cu un Debe Nacional bou 55% ta uno sostenibel pa islanan den Caribe. Cu esaki mi kier ilustra cu pa e promer 23 aña di Status Aparte gobiernonan a mantene esaki den e rango di sostenibilidad. Kico a pasa desde cu Mike Eman y AVP a tuma gobernacion over desde 31 di october 2009 pa 17 di November 2017? Mike Eman y AVP a REDOBLA e Debe Nacional di 43% pa 93% y surpasa e Depth Anchor di 55% cu IMF a pone como un anker. Unda tur esnan cu awe ta grita “Firma pa caba” tabata ta ? Unda tur e expertonan aki tabata ta? Esaki ta e puro berdad cu tin nos awe unda nos ta. Si Mike Eman a traha drechi y a mantene e Debe Nacional bou 55% Aruba lo ni tabata tin mester di Hulanda den e Crisis aki.

/// Mike a grita cu e ta orguyoso di e Debe:

Mike Eman tabata sa hopi bon kico el a haci. No ta pornada Mike Eman a grita den sala di Parlamento durante un reunion publico lo siguiente” Mi ta orguyoso di e debe y e debe tey pa nos tur bay page den futuro”. Mike Eman a manda EMCO no 1 pero 2 biaha falliet, Mike Eman a presta 2 miyon na Interbank na 0% di interes y nunka mas a paga, Mike Eman a manda ATV Canal 15 Falliet y Mike Eman a manda Aruba Falliet. Pues kisas no ta e momento pa habri discusion riba esaki paso retonan pa Pais Aruba actualmente ta mucho mas grandi. Intension tampoco ta pa debati riba esaki. Intencion si ta pa recorda Pueblo ken a masacra su pais y awe AVP kier pretende cu nan tin e solucion y ta punta dede riba un Team cu ta trahando duro pa rescata e pida baranca aki. Mescos e propaganda di e Protocol actual KEDA BO CAS. Wel pa AVP KEDA LEEW!

