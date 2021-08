Parlamentario Endy Croes: Augustus scur 1977 pa un causa sagrado y Augustus scur 2021 pa huramenta un sospechoso criminal

Parlamentario Endy Croes ta amplia riba e diferencia den caracter y ideologia di partidonan MEP y AVP. “Partido MEP a wordo funda na Februari 1971 pa nos Libertador Betico Croes. Betico a hiba un lucha tenaz y a logra saca Aruba for di Antias e tempo aya logrando nos Status Aparte 12 di maart 1983 durante conferencia di mesa rondo na Hulanda cual a drenta na vigor prome di Januari 1986 manteniendo relacionnan estrecho cu Hulanda. Lamentablemente Betico a accidenta 31 di December 1985 rond 9or di anochi pues 3 ora prome cu cambio di aña y nunca Betico mes por a mira of gosa di su propio lucha esta e Status Aparte. Betico a cumpli su mision na e mundo aki y a laga un pueblo cu a stime asina tanto ta yore te cu awe 35 aña despues. E lucha pa logra Status Aparte sinembargo no tabata uno facil pero un lucha unda a derama sanger, sodo y lagrima.”

Augustus Scur 1977 di MEP ta parti di e causa sagrado:

Endy Croes ta splica cu dia 17 di Juni 1977 partido MEP a gana eleccion di Staten na un manera aplastante logrando 5 di e total di 8 asientonan. Formador Boy Rozendal e tempo aya a maniobra pa laga MEP pafo di gobierno di Antias. Esaki a causa un ola di protesta unda Betico a logra haya sindicatonan- comercio y clero tur na su banda.

Dia 10 di augustus esaki a culmina momento cu pa motibo di (1) pamfleta Ministerio Publico a laga encarcela 2 sindicalista Chinto Geerman y Juan Yarzagaray (def). WEB tambe a para hunto den e lucha aki unda 11 di Augustus Aruba a bay plat y Aruba tabata scur scur. Manifestantenan den scur a basha piedra riba warda di polis na un manera feroz exigiendo libertad di e dos sindicalistanan. Polis a basha bala bek riba pueblo y herida algun di nos hendenan. A manda busca refuerso di riot comando di Corsou pa purba trece trankilidad. Tur e historia aki a forma parti di e lucha tenaz cu Betico a hiba den e fase pa por a realisa nos Status Aparte. Pues Augustus Scur 1977 ta forma parti noble di un proceso grandi pa por a logra e causa sagrado esta nos Status Aparte. MEP ta graba den e historia corecto.

Augustus Scur 2021 AVP ta huramenta un sospechoso criminal:

“Cu hopi tristesa por tuma nota di un Augustus Scur di AVP pero e biaha aki den aña 2021. No solamente AVP ta conoci pa un partido cu ta apoya corupcion pero ki ora cu AVP goberna nan ta horta e pais aki di tal forma cu Ministerio Publico nan man ta keda yen yen momento AVP bay cas. Por corda Fondo di Desaroyo San Nicolas unda tempo di Henny Eman nan a somenta 50 miyon florin y varios avepista a cay cera. Por corda recien e caso di Paul Croes cu tin condena riba su nomber pa un cantidad di fraude y corupcion. Por corda Mike Eman con e mes a ricibi diferente transferencia di 50 mil us dollar di hendenan corupto condena na Merca. Actualmente e caso di mas grandi den historia di Aruba esta e caso di corupcion cu tereno nomina como Avestruz di exminister di AVP Benny Sevinger kende a keda 60 dia encarcela y awor a wordo laga (un rato) den libertad te momento su caso wordo trata dilanti mesa berde. Benny lo wordo condena pronto pa su actonan. Tempo ta mustra esaki. Caya ta papia! Mike Eman tras di tur esaki a laga Benny bay riba lista siendo cera den KIA. Mike Eman a dal Robert Candelaria un ex hefe di Polis kende tabata bringando pa drecha cara di AVP un skop formal. Technical knockout! Mike Eman a scoge pa Benny Sevinger un corupto dilanti Robert Candelaria. Pa culmina tur esaki Benny Sevinger a sali di prizon y a huramenta 6 di Augustus 2021.( Augustus Scur di AVP). Pues Parlamento awor ta wordo representa pa un sospechoso criminal. Mike Eman y AVP ta bay den historia creando un berguensa nacional den nos estado di derecho. Esaki ta e diferencia entre Augustus Scur 1977 di MEP y e Augustus Scur 2021 di AVP.”

