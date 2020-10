Parlamentario Endy Croes: Aruba tin 3 tipo di Parlamentario

Parlamentario Endy Croes a duna un splicacion amplio riba tiponan di Parlamentario cu Aruba conose. Di acuerdo cu Parlamentario Endy Croes na Aruba nos conose 3 tipo di Parlamentario. Esaki a keda demostra y prueba durante e Reunion Publico unda a trata spearfishing.

/// Parlamentario Positivo, Negativo y Cobarde:

Parlamentario Endy Croes a sigui splica cu momento pueblo escohe un persona como representante di pueblo ta paso e ta kere den e persona y ta sigur cu e Parlamentario por represente cu su voz pa hasi e diferencia den Parlamento. Un di e tareanan primordial di un Parlamentario banda di ta controla gobierno ta e aspecto di tuma desicion. Parlamentario mester por debati unda finalmente basa riba argumento e ta tuma un posicion sea Bo ta vota “PRO” of “CONTRA”. No ta existi un Parlamentario sin opinion of den Neutral. Parlamentario den NEUTRAL manera esnan cu ta bandona sala y ta opta consientemente pa no participa na un votacion ta wordo considera den boca di pueblo un Parlamentario COBARDE. Parlamentario cu ta vota tin biaha Pro y tin biaha contra dependiendo e topico ta un Parlamentario Positivo. Parlamentario cu semper ta vota contra tur cos ta un Parlamentario negativo. Desde November 2017 pa awor nos a constata cu entre otro AVP ta consisti di un grupo di Parlamentarionan COBARDE. Aparentemente e actitud di COBARDE aki a expande y coy mas forsa den algun otro Parlamentario. Tanto Daphne Lejuez a pega cu e actitud aki y recientemente su bon amigo tambe. Aruba tin mester Parlamentarionan cu ta tuma postura vota Pro of Contra esta tuma decision primordialmente den tempo dificil. Parlamentarionan manera tur esnan di AVP y lo demas cu a pega cu e virus aki ta wordo considera Parlamentarionan COBARDE cu no ta tuma decision pero ta escohe ora cos bira cayente pa baha na awa y keda sin vota.

///Parlamentario ni FU ni FA alavez Moli Moli:

Un grupo grandi den comunidad ta precupa cu tipo di Parlamentarionan cobarde cu no ta tuma un postura pa vota pero ta bandona sala cada vez. Final di maart momento Parlamento a trata Presupuesto 2020 den crisis unda mester a aproa un presupuesto cu un deficit di 1300 miyon pa rasonnan di Covid y asina crea fondo pa yuda alrededor 37000 mama y tata di famia cu a perde trabou e elenco di AVP akinan tambe a bandona sala y no a vota. Otro actitud di Parlamentario Cobarde. Recientemente dia a trata spearfishing pa crea un maneho di tolerancia (gedoogdbeleid) den crisis pa juda nos piscadonan pa nan por bay tira pisca alimentando nan famia e mesun grupo di Parlamentarionan Cobarde esta AVP cual a amplia y a bira Cobarde Plus a bolbe bandona sala incluso un Lider di un partido chikito. Esaki pueblo ta tipifica tambe Parlamentarionan sin weso di lomba esta Parlamentarionan ni Fu ni Fa of tambe yama Parlamentarionan Moli Moli. Finalisando pueblo ta expresando su desaprobacion pa tipo di Parlamentarionan asina. Ta paga boso pa tuma desicion y no ta paga boso pa core sali di sala bay sconde y keda den neutral. Ta auto so tin neutral y un Parlamentario su trabou ta pa vota sea pro of sea contra y tuma decision. Proximo eleccion pueblo lo sa di tene bon cuenta cu su representantenan cu e lo eligi.

