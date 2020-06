Parlamentario Endy Croes: Aruba ta para dilanti retonan grandi

Gobierno tin deadline di Hulanda pa mustra con lo corta 35 miyon den AZV

Parlamentario Endy Croes ta splika cu pais Aruba ta para dilanti retonan enormemente grandi. Despues cu nos ta superando corona crisis poko poko nos mester aplaudi y gradisi Minister Presidente di pais Aruba na e manera firma cu el a atende cu Covid 19 tumando desicionnan kisas tin biaha duro pero na interes di pueblo pa savalguardia salud di henter Aruba. Naturalmente tur Ministernan, gobierno di Aruba, departamentonan entre otro DVG, Rampen Bureau Aruba,Crisis Team, enfermeronan tur nos frontliners y tur cu a duna aporte den e lucha contra Covid 19 desde 13 di maart cu e promer caso positivo a wordo detecta te cu recien. Un palabra di danki y pabien. Na pueblo corda di mantene nos mes na protocolnan establesi comokiera cu pa corona virus mes no tin cura ni vacuna ainda y por regresa na cualkier momento.

/// Efecto y impacto economico financiero lo ta grandi:

Rapportnan di entre otro Standard & Poors desde final di Maart a ilustra cu Aruba a sali number # 1 den 2 diferente tabel di e rapport como e isla den Caribe mas afecta economicamente. Esaki ta debi cu mas nos unico pilar ecomomico ta turismo y mas di 80% di fluho di nos turismo ta di USA. Pues turismo ta nos ader economico mayor. Momento a sera frontera pa asina garantisa salud di nos pueblo na promer lugar practicamente a “shutdown” turismo. Mas di 37 mil tata y mama di famia a sinti e efecto aki perdiendo parti of ful nan entrada. Pues efectonan di covid 19 ta uno devastador pa nos economia y ainda kisas nos no a alkansa e “toppunt” di esaki. Pesey Parlamentario Endy Croes ta pidi pueblo pa hala faha mara pa hunto nos pasa den e momentonan fastioso aki. No ta bussiness as ussual.

/// Hulanda a duna un deadline pa corta 5 miyon pa luna di AZV:

Hulanda berdad a duna aporta rapido na entre otro prestamonan estilo di bullet lening. Asina Aruba a haña den luna di April 42.8 miyon pa liquides ( y FASE), dia 1 di Mei 49.4 miyon pa Loon Subsidies y 15 di mei 113.3 miyon reparti den Liquides y FASE y Loon Subsidies. Prestamonan aki ta na 0 % di interes y mester paga esakinan bek aki 2 aña y tin posibilidad pa refinancia esakinan aki dos aña ora momento jega cu mester paga nan bek. Pagonan lo mester wordo hasi riba mesun fecha cu Hulanda a duna e prestamo. Banda di esaki nan ta mara na diferente condicion. Un di e condicionnan pa Aruba ta cu Aruba mester corta 5 miyon pa luna den gastonan di AZV pa un total di 35 Miyon di Juli pa December 2020. Berdad Parlamentario Croes mes tin basta tempo papiando riba AZV cu mester corta gasto. Sinembargo pa cambia ley y hasi algun otro ehersicio cu tin pensa lo tuma hopi tempo. E siman aki sinembargo gobierno mester entrega un documento na Hulanda ilustrando kiko ta e ehersicionan cu a wordo hasi pa asina logra e rebaho di 35 miyon florin. Esaki ta un di e condicionnan pa Aruba por bin na remarke y haña un proximo lening desde 3 di Juli enadelante. Pues situacion no ta facil y ta pidi Aruba henter tur cooperacion pa hunto nos sali for di e pior crisis cu Aruba a conose den su historia. Cu positivismo, un juda otro y cu Fe y speransa nos lo persevera pa sali cu pasonan gigantesco for di esaki.

