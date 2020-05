Parlamentario Endy Croes: Aruba nos tur mester contruibi

Parlamentario Endy Croes tin e sentimiento y ta apluadi totalmente con e Crisis Team bou di direcion di nos Promer Minister Evelyn Wever Croes den combinacion di nos minister di Salud Danqui Oduber alaves den combinacion cu nos demas Ministernan a atende cu e pior crisis den historia di Aruba cu nos mester a enfrenta. Un enemigo cu Bo no por mira cu Bo wowo a causa cu mundo henter a cambia y adapta den un normal nobo pa asina por supera e Covid19 aki. Hamas un di nos lo a pensa di biba un temporada asina. Laga nos siña lo maximo di esaki pa enfrenta e mundo di mañan mihor prepara.

/// Jump start Economia mester bira prioridad awor:

Parlamentario Endy Croes ta di opinion cu jump start di nos economia mester bira e prioridad awor. Salud pa ultimo 8 simanan tabata prioridad number un y lo keda ta e center di atencion pa cu e crisis aki. mesun momento nos hotelnan a shutdown unda consecuentemente negoshinan manera F&B esta barnan y restaurantnan, tour operators, carrentals, taxie, autobus, wholesalersnan lokal pa nombra algun tur a sufri e cosnecuencia directo di esaki. Alrededor di 37000 hende a perde trabou. Gobierno a hasi tur intento cu ayudo di Hulanda pa sostene doñonan di empresa cu Loonsubsidie pa tene empeladonan na trabou, sosten pa negoshinan di Afl.4000 pa kwartal pa cubri gastonan utilidad/operational y tambe a bin cu e programa FASE pa esnan cu a wordo manda cas por cobra tres luna largo pa por come y sobrebibi. Awor ta momento cardinal cu hunto nos mester enfoka pa jump start economia.

/// Endy Croes ta pidi Gobierno acelera y hasi tur cos na boso alkanse:

Parlamentario Croes ta pidi gobierno pa hasi tur cos cu ta na nan alkanse pa hunto nos rebuild e pais aki. Awor ta e momento pa trese diferente sectornan hunto pa sali cu un velocidad for di e crisis aki. Di parti di gobierno mester agilisa tur proceso. Mester duna ordo na departamentonan cu desde awe tur peticion na cualkier departemanto mester tin un contesta den 7 dia. Approved of not approved y argumenta pakiko. Peticion pa tereno sea comercial of huurgrond pa plantacion of pa erfpacht pa cosntucion di cas. Bestemmingswijziging riba cualkier tereno pa crea un of otro tipo di actividad mester por ta kla den 7 dia. Tipo di verguinning nan di Bar restaurant of otro actividadnan igual mester por tin contesta y ta kla den 7 dia. Nos mester crea un modelo pa speed op y restart nos economia creando cuponan di trabou bek pa nos comunidad. Parlamentario Endy Croes ta pidi gobierno un maneho coherente y agresivo den esaki y pidi cooperacion di tur Hoofden van diensten. Dado caso tuma nota cu cuialkier proceso na un of mas departamento ta tranca ta e momento oportuno pa pone di imediato un crisis managment team pa asina pone cos cana. Projectonan di impacto mas grandi manera Terminal, Refeneria, Cannabies mester atencion den tempo record. Banconan y instancianan financiero mester core poko mas risico hunto cu pueblo y duna prestamonan cu condicionnan mas flexibel pa asina projectonan por wordo realisa. Tempo bon lo jega bek pa nos tur si nos traha hunto. Esaki ta e direcion cu Parlamentario Endy Croes kier mira nos bay pa asina den tempo relativamente cortico nos rebuild y restart nos economia.

Comments

comments