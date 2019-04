Parlamentario Endy Croes: Aruba lo baha for di e lista preto di Union Europeo

Parlamentario Endy Croes ta amplia riba dos ley cu a keda trata den Parlamento di Aruba diahuebs ultimo unda ambos a keda aproba. Ta trata di dos ley di suma importancia cual porcierto a conduci cu Aruba a subi e lista preto di Union Europeo den luna di maart 2019. Kico a pasa realmente? Un rapport di un proyecto “Addressing Base Erosion & Profit Shifting” cual dia 5 di october 2015 na Paris Francia a bira publico. E rapport aki ta wordo yama tambe e BEPS rapport. Riba peticion di G20 (cual ta un foro internacional di Gobiernonan y Banconan Central di 19 pais hunto cu Union Europeo), e rapport aki a wordo traha door di Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Rapport BEPS a conclui remarcando 15 punto di accion y un standard minimo pa esnan cu ta haci uso di un regimen fiscal preferencial cual tin relacion cu actividadnan mobiel geografico. Na man di “guidelines” stipula pa OESO hopi pais entre otro Aruba a wordo huzga door di Union Europeo. Asina Union Europeo a conclui cu algun aspecto fiscal di Aruba no ta cumpli mas cu exigencianan internacional.

Aruba riba lista preto

Dia 5 di december 2017 menos cu un luna cu Coalicion ta den gobierno e prome sorpresa a yega momento cu Union Europeo den un publicacion “EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes” Aruba a wordo poni riba e Lista Shinisi ( grijze lijst). Aruba a haña te cu fin di 2018 pa por a regla esaki. Desde e momento cu esaki a bira conoci, sorpresivamente net ora cu Coalicion a tuma gobierno over nos a tuma nota cu Mike Eman y AVP no a haci net net nada desde october 2015 cu nan a wordo informa di e situacion. Lamentablemente departamentonan entre otro DWJZ a haci tur nan esfuerso pero finalmente no a keda cla na tempo debi cu e cambionan aki mester pasa den diferente departamento y Aruba na maart 2019 a wordo poni riba Blacklist, esta lista preto. Esaki berdad tin consecuencianan cu ne pa esnan cu kier inverti na Aruba. Aruba ta den e 123 paisnan miembro y mester ahusta su leynan pa cumpli cu e standard internacional. Nos por corda e regimen fiscal pa San Nicolas tambe a cay aki den y cu mester a wordo para.

Sistema pa atrae inversionistanan

Otro aspecto ta e ‘Transparante Venootschappen’. Por ehempel si un compania Hulandes bin inverti na Aruba y lanta un VBA y ta aplica pa transparantie e ora e VBA no ta paga belasting na Aruba pero e shareholders(nan) lo paga inkomstenbelasting mesora. Un otro ehempel si un compania Hulandes bin inverti na Aruba y lanta un VBA y NO aplica pa transparantie e ora e VBA ta paga Winstbelasting. Shareholders lo paga ademas dividendbelasting tambe. Tambe nan mester paga diviezenprovisie riba placa cu ta bay pa exterior. Tin inversionistanan (unda nan aandeelhouder(s) ta den exterior) tabata probecha di no paga ni na Aruba pero tampoco na nan pais y asina bypass e sistema. E sistema aki a wordo crea pa atrae inversionistanan pero cu tempo a abusa di dje y Aruba no ta cumpli mas cu e exigencianan internacional y mester drecha esaki. Algemene Landsverordening AB 2004 no 10 y Landsverordening Winstbelasting AB 1988 no GT 47 ta e leynan cu a wordo adapta conforme exigencianan internacional. Na Aruba nos conoce NV, AVV y VBA. Dentro di dos pa tres luna e Burgerlijk Wetboek 2 esta BW2 lo wordo trata den Parlamento y aki den AVV cual ta un sistema anticua lo wordo elimina y lo keda cu NV y VBA. Despues cu Parlamento a aproba e ley aki diahuebs 4 di april 2019 lo manda avisa Union Europeo mesora unda den luna di mei proximo muy probablemente Aruba lo ta riba agenda di e summit y Aruba lo wordo baha for di e lista preto.

Danki na un Gabinete Wever Croes agresivo y un Minister di Finansas dedica hunto cu expertonan di departamentonan concerni a logra corigi e situacion y drecha poco poco e desaster cu Mike Eman y AVP a laga atras. Danki na Fraccionnan di Coalicion den Parlamento cu no a basila y a trata y aproba e cambionan den e ley aki rapido rapido! Pabien Aruba!!

