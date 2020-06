Parlamentario Endy Croes: Ambtenaar ojo AVP ta lobby na Hulanda cu promesa cu nan lo manda 1500 ambtenaar cas

Manera tur hende ta na altura y alaves nos ta sopone cu Gobierno Hulandes tambe ta altante cu Gabinetenan Eman 1 y 2 a goberna y domina e periode di gobernacion desde 31 di October 2009 te cu 16 di November 2017. AVP a destrui finansas publico di e pais aki na un forma repudiabel. AVP a hasi fiesta cu personalbestand di pais Aruba awe nan ta lobby na Hulanda cu un plan pa manda 1500 hende cas pa drecha e situacion. Buskando pa drenta via porta di cushina. Ambtenaarnan ojo!!!

/// Cuentanan annual ta confirma fiesta di personeel di Mike Eman y AVP:

For di cuentanan anual ( jaarrekeningen) di 2009 te cu 2017 ta bisto y ta confirma cu durante regimen Mike Eman 1 y 2 personeelskosten di pais Aruba a subi drasticamente. Cifrasnan oficial ta ilustra un subida di Afl. 392.8 miyon pa Afl. 474.1 miyon. Esaki ta un aumento pues di Afl. 81.3 miyon florin. Esaki ta igual na un aumento di 21% of Afl. 10.162.500 miyon florin tradusi pa aña. E cifranan aki ta saca for di cuentanan annual di pais Aruba y reprodusi den e rapport di Raad van Advies di 9 di Januari 2020 nr RvA 04-20 pagina 15 y alaves publica den investigacion y Rapport di Algemene Rekenkamer pagina 15 te cu 17. Mi kier accentua esaki cu tur prueba pa cuidadano, instancianan y te hasta Hulanda mediante VNO por buska esakinan sin mucho esfuerso como cu a splika unda por haña esakinan. Pues Parlamentario Endy Croes kier ilustra cu Hulanda tambe ta na altura di e 8 añanan cu Mike Eman a fiesta cu gastonan di personal y a destrui finansas publico di e pais aki pero a permiti esaki tuma lugar bou su radar. Awor cu Gabinete Wever Croes den apenas 2 aña y mei na poder a logra cuminsa redusi costonan di personal y a logra baha esaki na 472.8 miyon esta un reducion di Afl.1.3 miyon florin por tuma nota di gritonan cu ta bin di Hulanda hunto cu nan amigonan di AVP, kende hustamente ta autor di e debacle aki, cu mester redusi gastonan di personal y mester kita 1500 hende for di trabou pa logra un rebaho structural. Ki curason hende por tin pior ainda awor cu door di covid 19 un total di 37000 mama y tata di famia a perde trabou.

/// E pregunta cardinal cu mester wordo hasi:

E pregunta cardinal cu lo mester wordo hasi di acuerdo cu Hulanda y AVP su ponencia y peticion pa manda 1500 empleadonan publico cas. Nos mester buska pa corta den e ambtenaarnan cu gobierno di AVP a pone na trabou desde October 2009 pa November 2017 cualnan a condusi na un aumento di personal di Afl. 80 miyon florin?Asina tambe por resolve esaki bastante liher. Adhunto lo manda cifrasnan oficial con gastonan di personal a desaroya bou gabinete Mike Eman 1 y 2.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

392.8 413.1 426.6 463.0 501.1 467.1 466.9 463.9 474.1

Het Kan verkeren!

