Parlamentario Endy Croes: Abuso di AVP-ista den Companianan Estatal

Parlamentario Endy Croes ta splica cu ta parce cu e bari Aruba lo no tabata tin bom pa esnan di AVP. Durante tratamento di reunion publico den Parlamento di Aruba a manda pidi Ministernan pa mas informacion riba nos companianan estatal. Semper e sospecho tabata t’ey cu AVP y su amigonan tabata fiesta den nos companianan estatal manera Utilities, Elmar, RDA, ATA, SETAR, AAA pa nombra algun. Durante tratamento di presupuesto 2019 Minister a pone “ter inzage” hopi documento alrespecto algun investigacion cu ta andando den algun di e companianan estatal. Manera nos a priminti pa ta transparente cu pueblo ta nos deber pa brinda pueblo informacionnan necesario di locual a tuma lugar den e companianan aki di gobierno cu bendicion di Mike Eman y demas ministernan di AVP.

Fiesta cu placa di pueblo

Mester bisa ta hopi tristo pa mira con a fiesta cu placa di pueblo. Tin un periodista conoci bou di e nomber di “Speed” kende tambe a djodjo. Semper a carga maleta pa Mike Eman biahando rond mundo te hasta cu metrayeur ta saca potret na Colombia den selva y ta grita na radio ‘ta cu mi placa mi ta biaha’. Berdad den cuentanan di gobierno no a haya documentonan cu por a divulga cu a cumpra pasashinan pa entre otro Speed. Pero tampoco 1 + 1 no por ta 3. Awe lo splica cuanto placa nan a ranca di companianan estatal y cu gran probabilidad tabata usa e recursonan aki chicando e companianan pa paga pa nan biahenan y fiestanan luhoso. Investigacion mester bay riba e eficiencia (doelmatigheid) di placanan cu a wordo saca y mira si enberdad e trabao cu nan a cobra pe a wordo haci y si e tabata bal e placa cu nan a cobra. Futuro cercano lo determina esaki.

Atraco riba fondo di gobierno

Teragroup a cobra na ELMAR Awg. 626.000 y na RDA un otro Awg. 444.545. Pero esey no tabata basta ya cu a strica den Utilities Awg. 362.000 hunto cu un otro Awg. 44.340 di 24ora.com. Banda cu e grupo aki di Patrick Paskel y Speed a atraca fondo di gobierno na balor di 5 MIYON na propaganda awor ta sali na cla cu nan a “hit” companianan estatal tambe na un balor di Awg. 1.5 MIYON sumando un total te cu awor di 6.5 MIYON. Parlamentario Croes ta sigui bisa cu ta pone corda e cancion di Jeon “Hayayay nos tin dushi bida, nos tin e cosnan di mas bunita”.

Mas stricamento cu placa

Richard Arends, Parlamentario di AVP no a keda mucho leu y banda cu el a strica mas di 2 MIYON den gobierno como consehero hunto cu su compania Horizon Consultancy awor a sali na cla den e investigacion pre eliminario cu Richard Arends a cobra via Horizon Consultancy den Utilities un suma di Awg. 585.223 y den RDA un otro suma di Awg. 500.000 cual ta mas di 1 MIYON. Pues e Parlamentario Arends tin hopi talento y ta multifuncional. El a negosha caso di CITGO pa gobierno cobrando sumanan miyonario y alabes ta conseha RDA pa un otro suma di 500 mil. Banda di esaki el a logra haya un tereno “prime land” na Malmok unda su cas ta traha awe. Esakinan ta amigonan personal di Mike Eman. Asina e amigonan aki ta para banda di pueblo pa defende interes di pueblo. Foei Mike Eman y AVP. Asina no ta trata cu placa di pueblo. Unda e sentido comun a keda? Unda norma y balor a keda? Unda Good Governance a keda? Unda Integridad a keda?

Mentalidad corupto di AVP

Parlamentario Croes ta sigui bisa locual mi kier trece dilanti ta e mentalidad con AVP a maneha e pais aki causando e Mega Debe faboreciendo amigonan di cerca na monton. Awor apenas e promer informacionnan a cuminsa drenta locual ta trata algun compania estatal. Increibel pa mira con esakinan a wordo maneha. Despues lo sigui amplia riba otro personanan manera amigo di cas y man drechi di Mike De Meza kende a strica hopi placa den Lotto a wordo recompensa pa Mike de Meza den RDA unda el a cobra via su compania IT Pro mas di 400 mil y ta cobrando 20 mil pa luna ainda. PMEC, liga na Mike de Meza a suta 350 mil den RDA. Arubahuis a ricibi 70 mil di Utilities. Esaki ta normal? Pues asina e fiesta tabata bay. Nos tin hopi mas y pronto lo amplia riba demas fiestanan. Parlamentario Endy Croes ta manda mensahe pa su propio gobierno, ta momento pa haci un schoonship cu man duro pa salba interes di nos companianan estatal y entrega keho contra esnan cu a cobra placa bruto pa mira si locual nan a cobra tabata husto of si tin caminda pa pone nan paga bek parti di e placanan aki. Croes ta termina puntrando si esaki ta forma parti di preparacion den Tienda di Ley di AVP? Puntra nos ta puntra.

