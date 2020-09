Parlamentario Endy Croes: 10 Inversionista lo bishita Refineria den October

Parlamentario Endy Croes ta splica mientras cu nos ta mei mei di un Pandemia y alaves den un impasse cu Hulanda cual ta kita masha hopi energia positivo cosnan bon ta keda sali den nos caminda. Desde mei tabata tin un destaho publico pa sea un Refineria Request for Expression of Interest 1 of un otro industria Request for Expression of Interest 2. Desde 31 di Juli a habri e proposicionnan online den presencia di un Notaris. Despues un Comision a atende cu tur e proposicionnan y a escohe finalmente e 10 inversionistanan kendenan a cumpli cu tur cos y tambe ta entre esnan cu ta mustra di lo ta bon pa locual Aruba ta buscando.

/// 10 Inversionista lo ta di bishita den luna di October:

E 10 inversionistanan cu a wordo selecta kendenan a cumpli cu henter e proceso lo wordo invita pa hasi un bishita na Aruba den proximo simannan nos dilanti. Asina nan por hasi un tour den e Refineria y alaves ricibi mucho mas datos di henter e Refineria y reuni cu esnan encarga cu henter e proceso aki. Despues di esaki e Comision di proficionalnan lo bay over pa un escogencia final pa mira kende lo bira e inversionista cu lo bay maneha e Refineria. Di acuerdo cu schedule esaki lo mester bira conoci tempran den November pa asina promer cu aña sera por tin tur contractonan firma pa e inversionista cu gana e destaho aki por cuminsa cu movisionnan manera 2021 habri. Esaki ta bay ta algo hopi positivo y lo bira un vangnet pa hopi cu a perde trabou por tin speransa den 2021. Esaki ta creando perspectiva y speransa pa comunidad. Papa Dios ilumina tur esnan cu mester tuma e desicion final pa e ta e mihor desicion pa pais Aruba y tempo lo bay demostra esaki.

/// Segun Departamento Ecomomico esaki lo ta un impulso di 16%:

Departamento Economico a haci algun calculacion pa cu aña 2021 considerando cu Refineria lo haña su Operador y lo cuminsa cu remodelacion y preparacionnan den 2021 y esaki consecuentemente lo percura pa un impulso economico di 16%. Alaves pa cu aña 2022 e impulso economico lo bay ta 18% mirando di unda nos ta actual cu nos desaroyo economico. Logrando Refineria cu un Operador solido y cumplidor y alaves mirando e projecionnan pa Turismo ta mustrando bon pa 2021 esaki ta brinda nos perspectivanan grandi pa cu 2021 y lo juda nos sali mas liher for di e crisis. Parlamentario Endy Croes ta splika cu e gobernacion aki sigur no tabata tinie facil pero cu tur nanishinan den mesun direcion y cu e boluntad grandi y compromiso y vision di Evelyn Wever Croes y henter su Team nos lo logra salba y saca Aruba for di e pior crisis den su historia. Union ta hasi forza!

Comments

comments