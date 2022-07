Nos por a tuma nota cu lider di AVP sr Mike Eman un biaha mas ta cana rond ta manipula hende manera e la haci na 2009 unda abase di un campaña di elimina BBO y lo hiba un maneho financiero responsabel a gana eleccion y awe kier cana den pueblo y pretende cu nunca el a kibra un copi.

Mike alias “Yo no fui”

Un biaha mas sr Mike Eman ta manipula y gaña e adulto mayor mientras e sa cu debi na pandemia y un guera entre Russia y Ukrania cu nos conoce un inflacion pisa y cu ta algo cu niun gobierno na mundo tin control riba esaki. Pero Mike “Yo no fui” si tin culpa cu awe e ciudadano tin di traha mas aña pa yega na penshun debi cu AVP a subi edad di penshun. Hisa e edad no tawata suficiente, pero tambe a pone pueblo paga mas na penshun pero na final di dia ora cu e ciudadano bay cu penshun ta atras e ta bay y cu mas cu 1000 florin pa luna sin conta e gelijkbedrag cu ela kita di e penshonadonan desde 2015. Mi ta spera cu el a conta e penshonado e crueldad ey cu nan poder di compra bay atras desde 2015 of Mike “Yo no fui” a lubida di conta esey?

Pueblo no mester di politiconan populista

Pueblo si sa kico a pasa desde 2009 ora a vota pa e populista Mike Eman alias “Yo no fui”. Bao engaño populista a yega na poder y a masacra nos finansas publico y su partido AVP a demostra di ta un organisacion criminal unda cu corupcion, labamento di placa, amistadnan cu coruptonan ta na ordo di dia. Esaki a keda comproba ora cu a resulta cu dos Minister di partido AVP ta hayanan cu problema cu husticia. Un ta e caso IBIS y e otro ta caso Avestruz, sin lubida cu e propio sr Mike Eman a tuma $50.000 di sr Rincon cu ta sera pa corupcion. Tambe conta sr. Eman su amistadcu Carvajal y e mas pio tabata sr Eman su amistad cu Kiko Gomez y hasta unda su persona a baila cu Kiko Gomez, cu na final a ser condena pa mata contricante politiconan y ta forma parti di gangnan criminal.

Na final di dia pueblo hamas por ser engaña un biaha mas pa AVP y Mike “Yo no fui” cu ta su nomber di cariño den pueblo paso e nunca no a haci nada y su persona a renace despues di 4 aña di descanso den su penthouse.