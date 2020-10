Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): Un minister ta cay bou di e descripcion di MOT como un persona PEP

Mi a ser aserca pa splica un poco di e strekking di e ley pa locual ta e parti famia. Prome cu mi bai na splica pueblo mester por sa cu nos como parlamentario of minister ta ser categorisa como PEP, cu ta nifica ‘Political Exposed Person’. PEP ta un persona cu ta ser confia cu un posicion publico hopi prominente. E persona den un posicion publico prominente cu ta ser categorisa como PEP ta esnan cu generalmente tin e risico di mas halto pa potencial envolvimento den corupcion y soborno paso nan posicion ta hasi mas facil pa nan por influencia pa cosnan por move. Pues nos ta cai directamente bou di e ley di MOT y unda tur nos transaccionnan na banco pero tambe hasta na seguro of cualkier lugar di manda placa ta ser monitoria.

Den e articulo aki lo mi para keto riba e definicion di famia den ley pero tambe te con leu ta bai den famia pa pueblo sa. Por ultimo mi lo duna ehempel con esaki por ser aplica.

Definicion di famia

Den e ley di integridad nos a sigui conseho di Raad van Advies pa haci uso di e descripcion di e ley di MOT pa personanan prominente PEP, unda cu ta defini famia cu ta bo casa of partner, yuinan y nan casa of partner, yuinan adopta of yuinan di criansa pero tambe mayornan di e candidato. Esaki ta nifica cu e famianan menciona den e proceso di screening tambe lo conoce un screening y esaki lo ta dirigi riba tur aspecto cu por trece cualkier conflicto principalmente riba ‘zakelijke belangen’ cu por hunga un rol. Pues si conclui cu tin conflicto di interes e ora dos cos por pasa: of bo ta laga tur cos un banda of e candidato no lo bira minister.

Pues ora bisa cu e ley no ta uno bon cera nan ta papiando mentira. Un nota cu mi kier a trece ta cu e screening ta dirigi riba e persona cu ta bira candidato pa minister pero den un amienda di AVP kier pa kita e candidato y ta haci cu bo no tin nada pa screen mas paso e ley ta traha pa e candidato pa minister.

Den e ley bo no por ta den proceso cu un ruman of omo ta involucra

Un ruman of omo como ehempel no ta den e descripcion di e ley paso a usa e descripcion y logica di e ley di MOT unda cu e personanan mas serca ta esnan cu mas e casonan di corupcion ta pasa y sigur tambe e ley di MOT ta duna cu e persona PEP, pues e minister of parlamentario, ta keda ser monitoria den tur su transaccionnan y si un ruman of omo manda placa esey lo haya un red flag y lo ser investiga.

E ley mes ta hopi claro cu tur aña, una bes bo ta minister, e screening di e minister ta obligatorio y si bin cambio den ‘vermogen’ e minister mester declara esaki. Pues si un ruman of omo of tanta of amigo regalabo un boto of cualkier otro bienes bo mester declara esaki.

Si bo no declara bo tin un straf di 4 aña riba bo cabes y banda di esaki e minister mester baha tambe di su funcion como minister. Dus e wega di famia practicamente no tin espacio y e ley aki ta complementa e ley di MOT.

Ministerraad den e ley

Den Ministerraad, un minister cu tin un famia cu no ta cai den e descripcion di famia den e ley, e famia no mag di haci niun negoshi den e ministerio di e famia y si e haci negoshi mes den un otro ministerio e ora e minister cu e conflicto familiar aki no mag di participa den proceso, beraadslaging ni tuma desicion. Esaki a bin riba conseho di Raad van Advies pa evita cualkier conflicto di interes lo mas hopi posibel.

Den e amienda di AVP kier kita esaki y pone cu un minister por ta parti di proceso, beraadslaging y tuma desicion riba un familiar cu ta pasa den un otro ministerio pero esaki ta netamente den mi concepto conflicto di interes.

Ehempel con e ley por funciona

Bo ta un candidato minister y bo partner ta doño di un compania di prensa. Den e ley bo ta cai den e descripcion di famia y e partner ta bira un PEP conforme e ley di MOT. Den e ley di integridad e partner tambe lo mester pasa e screening riba ‘zakelijke belangen’ y posibel conflicto di interes y si en caso constata cu como partner por tin conflicto di interes , e mester laga su ‘zakelijke belangen’ un banda of si e dicidi di keda cu su compania , e consequencia ta cu e candidato pa minister lo ser hala un banda paso tin conflicto di interes y no por bira minister. Si constata cu no tin conflicto di interes, e partner aki no por traha cu su mesun pareha cu ta minister y ni haya contract den niun ministerio , paso e ta cai den e deficicion di famia, asina fuerte e ley ta.

Si bo a dicidi di duna bo ruman tur bo accionnan (‘aandelen’) di bo compania di prensa, maske bo ruman no ta cai den e descripcion di famia, pero como partner bo ta un persona PEP y si bo ruman mandabo transaccion di placa esaki lo lanta un red flag y lo cuminsa un investigacion di pakico ta haya e placa aki y sigur si a duna su accionnan na e ruman. Cu esaki regal’e un boto, auto, cas of timeshare, tur aña e tambe tin di duna cuenta si ela haya algo nobo den su vermogen den e ley di integridad como cu esaki ta ser exigi. Y si esaki no a pasa y a keda sin declara, pa motibo di e partner di e minister , e consequencia ta cu e minister mester baha di su funcion y contra e partner lo cuminsa un investigacion penal.

Pues e ley aki ta bai hopi leu mes y ta hopi strak y ta mishi tur famia y sigur ‘friends’ tambe. Mi ta spera di por a aclaria cierto puntonan cu e articulo aki pa asina pueblo compronde e beneficionan di e ley aki pa pueblo y pa pueblo por ta trankil si e ley aki pasa paso di berdad nos lo a combati por fin e mal uso di placa di pueblo pa famia y amigonan pero lamentablemente e ley aki a keda sin ser aproba.

