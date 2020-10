Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): Un biaha mas sra Marisol Lopez-Tromp ta gaña!

Declaracion di Marisol Lopez- Tromp unda cu e ta insinua cu presidente di parlamento a exigi griffier pa anota un voto ta un mentira flagrante. Esaki ta haci corda e dia ora el a gaña y a hiba un denuncia falso contra ex parlamentario Chris Dammers a dal su persona y unda despues mester a haci un tomzitting pa por yega na un areglo p’asina e no ser inhuicia pa denuncia falso.

Pueblo por wak kico a pasa riba parlamento su facebook

Riba facebook di parlamento por wak claramente faltando 6:45 pa caba den e di dos livestream, pueblo por wak con presidente di parlamento ta pidi corectamente manera ta ser haci cu tur ley of mocion, unda cu e griffier mester pone e resultado di e votacion pa e por anuncia e resultado di esaki paso e no mag di pone nada personalmente riba papel. Pues ta di lamenta cu un biaha mas ta lanta calumnia y sigur den esaki ta na su lugar pa presidente y griffier entrega keho contra e minister aki cu ta tilda cu a actua contra ley y sigur a haci fraude.

Votacion

Un biaha mas ta purba gaña cu sr Alan Howell no a vota cu ta un mentira. Esaki bo ta wak cu sra Marisol Lopez- Tromp ta sapatia pa loco pa purba crea un storia cu sr Alan Howell no a vota mientras esaki tabata e caso y ta marca riba e lista di resultado. Y sigur e denuncia di sra Marisol Lopez- Tromp cu otro miembronan a vota pa sr Alan Howell ta algo denigrante y sigur lo mester tuma e pasonan necesario.

Por aproba un ley of mocion cu 10 voto

Sra Marisol Lopez- Tromp a confundi cu e number 11 cu ta uno cu ta simbolisa e cantidad di hende pa un quorum , pero pa pasa un ley bo no mester 11 voto. Si ta 11 miembro tin como ehempel e resultado por sali 6-5 mes of hasta 10-0 si uno cu ta eyden abstene di vota e ley of mocion ta pasa. Den pasado tambe leynan a sali cu 10 voto na fabor manera tabata e caso 31 di augustus 2006 y tambe 20 februari 2019.

E punto ta cu e proceso di votacion a cuminsa cu quorum di 17 hende presente y sigur unda cu fraccion di avp y di red a haci uso di nan stemmotivering unda cu si haci proceso manera debe di ser mester duna bo voto di biaha despues di bo stemmotivering pero a opta pa bay y abstene di vota y cu e abstencion aki e votacion a sali 10-0 paso e fase di quorum a ser pasa dia bieu caba.

Pues mensahe na sra Marisol Lopez- Tromp ta cu 10 miembro di coalicion no tin confiansa mas den bo persona y 0 hende a defende bo y 8 a bay lagabo pues den esaki ta mas claro cu nunca cu niun miembro no kier a sostenebo. Pakico e sobra di 10, 11 miembronan no a sali sostene? Si bo kier keda anto mester busca sosten di opocicion, Daphne Lejuez y RED maske esaki no lo pasa niun a bin dune sosten den e reunion cu a pasa.

Comments

comments