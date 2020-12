Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): RDA ta firma letter of intent cu Quanten y Eagle LNG

Pueblo di Aruba por a presencia na un manera transparente e firmamento di e Letter of Intent unda cu e doñonan mes di e dos companianan esta Quanten LLC y Eagle LNG mes tabata presente na e firmamento aki. Sigur prensa di Aruba por a haya e oportunidad pa haci preguntanan y pueblo mes por a presencia e constestanan y sigur pueblo mes por mira con transparente nos Promer Minister Evelyn Wever-Croes y RDA ta hibando e proceso. Por mira tambe cu cada fase ta bay cu cautela pa no lanta speransa falso manera tabata e caso den pasado.

Proceso transparente

Gobierno di Aruba na prome lugar a haci un proceso di expression of interest y unda mas cu 100 compania a participa di cual na final a keda e dos companianan ariba menciona. Un ta pa por opera e refinaderia y e otro ta pa un proyecto di gas cu lo percura pa reduccion di prijs di awa y coriente. Ayera a bay na e siguiente fase cu ta firma e Letter of Intent unda cu ta bay negosha riba condicionnan y e proceso aki lo por dura entre 3 a 4 luna y unda na final si tur cos cana bon lo mester yega na e MOU. Cu esaki enberdad nos por tin siguransa cu e proyectonan aki lo bira un realidad. Nos ta positivo pero sigur cauteloso den bista caba kico pasado a siña nos.

Un diferencia grandi cu e proceso di Citgo

E proceso di Citgo pais Aruba a gasta un cantidad grandi di placa pa un operador, cu na final a causa hopi daño financiero na pais Aruba ora a pone cifranan cu nunca a ser concretisa den nos presupuesto, pero cu na final gobierno di AVP a gasta y pueblo mester a paga bek a base di fiansa. Un grupo encabesa pa parlamentario sr Mike de Meza a bai Houston keiro den limoson y cu yen di escolta femenino a festaha y a bin Aruba cu un deal sera den fiestamento cu hendenan cu awe ta sera pa corupcion manera ta Rincon. Ora a yega di Houston a hasi un fiesta formal cu a costa algun mil florin pa a firma un Letter of Intent y alcontrario cu awo unda cu esnan cu a firma, nan mes a bula bin cu nan jet priva riba nan propio gastonan y a firma. Den e caso aki no tabatin celebracion, paso awo e proceso a cuminsa.

Despues cu gobierno di AVP a firma e Letter of Intent den tempo record a bin parlamento cu cambionan di ley y un contract di 3000 pagina cu parlamento a haya algun ora pa repasa y pa por trata esaki di biaha pa por caba di concretisa e MOU cu mester a ser firma na Miraflores, Venezuela cu presencia di presidente Nicolaas Maduro. Manera cu e ley a pasa sr Mike Eman y sr Mike de Meza a percura pa nos companian estatal paga dos avion priva pa hibanan y un delagacion di amigonan y prensa y ironia ta cu net esnan di prensa cu awe si ta critico, tabata e promenan colga na hala di avion pa bai Miraflores pa presencia e firmamento di e MOU y nunca a cuestiona of puntra nada y cu a costa pueblo di Aruba riba 200.000 florin pa por lease dos avion priva. Y sigur den di Letter of intent te cu MOU a pone fiestanan grandi y e ultimo tabata cu Destra y a costa RDA mas cu 700.000 florin unda na final di dia nunca a habri y a causa hopi daño na pais Aruba economicamente y financieramente.

Nos di parlamento lo keda monitorea e proceso aki di cerca y sigur nos ta hopi positivo, pero alabes cauteloso pero un cos ta sigur cu e proceso aki no ta costando pueblo ningun florin manera tabata e caso di Citgo. Tambe pa sigura cu e proceso aki no tin ningun efecto negativo den nos presupuesto paso no a tene cosnan na cuenta. Si e proyectonan aki ser logra e lo ta algo sumamente positivo pa pais Aruba y sigur pa su presupuesto y sigur e lo ta un estimulo grandi pa nos economia.

