Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): Partido AVP ta haci rare sprongen

Mi por a tuma nota cu diripiente integrantenan di AVP a cuminsa haci rare sprongen paso nan a sinti e rosea cayente di pueblo unda cu mas cu claro no tin ningun hustificacion pakico a vota contra e ley di integridad pa ministers cu ta uno cu a cumpli cu tur conseho di Raad van Advies y alaves ta trata di hancra e landsbesluit di 2013 den un landsverordening pa asina e por ta algo cu tin un base legal cu asina ta garantisa un screening intensivo pero tambe cu tur aña automaticamente ta screen e minister cu locual no tabata existi den e landsbesluit actual.

Parlamentario Robert Candelaria mal bruha

Tur minister cu a ser proponi den e coalicion aki a pasa e screening di e landsbesluit di 2013. Y ultimo tabata minister Marisol Lopez-Tromp. Pues sr. Candelaria ta purba tilda manera cu tabatin hendenan cu no a pasa e screening pero mi ta kere si e lo a screen su coleganan di partido AVP cu sigur lo no a pasa e screening aki. Ora cu sr. Candelaria a vota contra e ley di integridad ela vota pro corupcion. Y sigur ela vota pa e siguiente eleccion coleganan di dje den partido AVP por bira minister entrenan sr. Mike Eman cu a haya $ 50.000 di Roberto Rincon cu si e ley a pasa cu e articulo di MOT hamas por ta ministeriabel, su colega Benny Sevinger tambe cu ta sospechoso den caso Avestruz tambe por bira minister y den dado caso si bin un caso un biaha mas cu un minister bai sera mes e ta keda minister. Tur esakinan Sr Candelaria a vota pa Aruba sigui ta den gara di coruptonan y ta jammer ya cu e mester ta e prome pa para pa husticia.

Parlamentario Robert Candelaria tin curashi di papia di ‘Friends and Family’

Sr. Candelaria ta papia cu kier a kita e fenomeno ‘Friends and Family’ di traha cu e ministernan y ta mas cu claro cu esaki ta un otro cheapshot politico. E strekking di e ley ta pa evita conflicto di interes pa locual ta hasi negoshi cu famianan den ministerionan. Bo por traha cu un famia of amigo cu tin profesionalismo y cu lo contribui cu Aruba pa un salario determina pa DRH, pero haci negoshi e ley no ta permiti pues e ley ta caba e fenomeno cu nos a conoce cu minister su mesun casa su compania tabata gana e bidding pa seguro di studiantenan na Hulanda, otro minister ta pasa tur su negoshi pa un yui mayor di edad y esaki ta sigui traha trankilamente cu gobierno y hasta ministerio di su tata.

Votando contra sr. Candelaria a acepta e practicanan aki y ki otro por spera di e parlamentario cu tambe a forma parti di e ‘friendsnan’ cu a probecha pa famia a haya posicion y sigur su mesun persona a probecha di placa di pueblo como coordinador.

Parlamentario Robert Candelaria no sa mes contenido di e amienda di AVP

Ta bon pa ora topa sr. Candelaria pa puntr’e pakico e ta para pa kita e descripcion di candidato di e ley? Paso kitando esaki e ley no tin valides mas paso ta netamente ta un candidato pa minister ta esencia di e ley pa practica un screening rigoroso riba e candidato cu lo mester bira minister pa garantisa cu nos ta haya gobernantenan cu lo sirbi nan pais y no nan famia.

Den cuadro di transparencia nos a pone cu e resultado di e screening ta bin parlamento pero AVP ta saca esaki afo den e amienda. Pa AVP un investigacion medico e candidato mes ta escoge e dokter cu e ta desea. Pues ta con esaki por garantisa integridad?

AVP den nan amienda ta hasi posibel cu famianan por sigui haci negoshi. Un famia por haci negoshi den otro ministerionan trankilamente basta cu no ta den e ministerio di e minister cu laso familiar y hasta e minister cu e cambio proponi pa AVP den nan amienda por participa den e Ministerraad y tuma parti di e proceso, beraadslaging y di e desicion y e famia lo por haya un contract como ehempel den otro ministerio.

Anto asina Sr Candelaria y AVP kier combati ‘Friends and Family’?

Pa finalisa bo ta wak cu partido AVP ta hasi rare sprongen paso nan sa cu nan a haci un eror enorme di no a sostene e ley y nan sa cu pueblo lo castiganan pa esaki. Awor nan kier purba bin manipula y usa entre otro sr. Robert Candelaria pa bin gaña y purba manipula pueblo. Pero awo e ley y amiendanan ta na Raad van Advies y manera nan ta bek nos lo papia y pueblo tambe lo papia den proximo eleccion cu nan no kier tin nada di haber cu AVP cu ta un partido Pro Corupcion!

