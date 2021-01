Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): Parlamentario Robert Candelaria ta aproba y sostene fraude y corupcion

Diahuebs por a sigui un conferencia di prensa unda sigur den bista di e funcion cu parlamentario Robert Candelaria a yega di sirbi den Cuerpo Policial, den su funcion como predicador di palabranan di Dios unda den e funcion aki e 10 mandamentonan ta hopi importante, y sigur dos di nan ta hopi importante esta no horta y no gaña. Lamentablemente ora pueblo completo a spera cu sr Robert Candelaria lo bin y exigi retiro di sr Benny Sevinger, ata sr Robert Candelaria a scoge pa lesa locual nan a skirbi p’e y ataca nos Minister di Salud y trece mentiranan dilanti.

Parlamentario Robert Candelaria instigando y treciendo mentira

Mi persona te ainda no por kere cu un persona cu den mi bista mester por papia berdad debi na su otro funcion, ora e bisti e bachi ta lubida su propio creencia unda cu ta instiga pueblo y sigur trece mentira cu e gobierno aki a percura pa corta den gastonan medico. Señor Robert Candelaria sa cu ta AZV mes a haci su propio doorlichting pa wak unda por corta gastonan den bista cu e fondo di AZV si e sigui e rumbo cu nos a encontra esaki na 2017 no ta sostenibel y sigur no ta e intencion pa cada bes pa subi BAZV pa por wanta e fondo cu tur aña ta sigui crece. Pues mi ta lamenta cu ta ataca Minister Dangui Oduber manera cu ta su persona ta causante di e cortamento y sigur unda den pandemia aki su persona a sa di traha dia y anochi pa supera e efectoanan riba salud, turismo y economia, mientras sr Robert Candelaria ta instiga y purba manipula pueblo y crea rabia y mi ta puntra mi mes ta ki tipo di hende sr Robert Candelaria ta.

Sr Robert Candelaria sostenedor di fraude y corupcion

Mi no por kere te ainda cu sr Robert Candelaria ta para pa fraude y corupcion. Awe ora a kere cu elo bin y bisa cu ela exigi retiro di Sr Benny Sevinger, pueblo completo a keda desapunta di su persona pa su falta di caracter y sigur su falta di integridad. Ta con un homber di husticia por sigui acepta p’un persona cu tin acusacionan asina pisa por keda como parlamentario y mester traha cune riba plannan di integridad pero sigur di husticia cu ta encera combati corupcion y fraude.

Sr Robert Candelaria mes no ta integro

Na 2017 pueblo ainda ta corda con sr Robert Candelaria a negosha su entrada den AVP, unda cu bao capa di supuesto trabao gobierno di AVP a paga su biahenan y unda na final di dia ex Minister Mike de Meza a honre un salario di casi 8000 florin pa luna pa supuesto trabao di cordinador, pero cu na final di dia tabata pa campaña paso den periodo di despedida bo funcion ta absoleto. Y sigur banda di esaki a percura pa biahe y mudamento di famia completo cu pueblo a paga.

Y p’ami esaki ta e motibo pakico e no por ni tribi di habri su boca, paso e ta parti di e clan di corupcion yama AVP.

Pues manera hopi di sostenedornan di Robert Candelaria mi persona tambe ta hopi desapunta, paso nan a kere cu elo por ta diferente pero na final di dia ela pega cu e ideologia Machiavelico di su partido y lider sr Mike Eman esta: haci tur cos pa yega y keda na poder pues gaña, manipula hende y hasta usa identidad falso pa por haya voto y yega na poder.

Comments

comments