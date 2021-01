Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): Parlamentario Michael Lampe tabata biba riba luna di 2009 pa 2017

Cu hopi asombro por a tuma nota di un relato di prensa di parlamentario Sr Michael Lampe cu tin como titulo: Aruba mester un gobierno cu plan concreto pa drecha economia y no uno di promesanan falso, unda su persona den e articulo ta culpa e gobierno aki, cu pa motibo cu no a diversifica nos isla, nos ta den problema awo. Mi ta puntra mi mes si e parlamentario aki ta ignorante of ta riba luna e tabata biba di 2009 pa 2017. E ta crea e imprecion cu 2020 e tabata na luna tambe y no sa mes cu tabatin Covid.

Gabinete Mike Eman 1 y 2 su plan economico fracasa a destrui pais Aruba

Bao di promesanan falso entre otro cu lo elimina BBO y lo habri refineria pueblo a escoge partido AVP democraticamente pa bin drecha nos pais. Unabes sinta sr Mike Eman y AVP a convence pueblo cu nan lo diversifica nos economia, unda cu nan lo bin cu un pilar economico nobo banda di turismo y reapertura di refineria, esta e pilar economico berde cu lo mester crea 1600 cupo di trabao. Na final di dia e supuesto plan economico di AVP a percura pa amigonan strica placa den nos NVnan pa un vision fracasa y den nan desesperacion a bin cu CITGO cu tabata un fracaso total. Locual e plan economico fracasa di Mike Eman y AVP si a sa percura ta pa nos debe nacional den 8 aña di tempo ser redobla y cu su consecuencia manera cu sr Knopps a bolbe ripiti cu nos pais a yega un GDP riba 90%, esta un pais na caminda pa bancarota.

Gabinete Evelyn Wever-Croes desde 2017 nabegando den lama bruto

Desde entrada di Gabinete Evelyn Wever-Croes nan a encontra nan mes c’un crisis financiero y cu Hulanda poniendo presion unda cu e gobierno saliente a bay laga atras un pais sin un presupuesto supletorio y cu na final a resulta di tabatin un deficit di 137 miyon y no a cumpli cu locual nan a acorda cu Hulanda. Y presupeusto 2018 tabata spoorloos y sigur financieramente Aruba tabata na werki na man di Mike Eman y AVP. Otro retonan tabata entre otro e problematica di refugiadonan Venezolano y crisis social. Na momento cu a pensa cu tabata basta avansa a toca e gobierno aki e pandemia di Covid, unda cu a ser demostra cu haci debe pa loco y hunga populista ta e causante primordial cu nos mester a bati na porta di Hulanda pa ayudo.

Parlamentario sr Michael Lampe riba luna

Ta imposibel pa kere cu sr Lampe por tabata biba riba Aruba di 2009 pa 2017, unda su persona no por a ripara cu ta un pilar economico so Aruba tabatin cu ta turismo y cu tur fantasia di su partido AVP a fracasa. Sr Lampe nunca no a ripara cu e deal di Citgo tabata uno fraudulento unda cu tur esnan cu a negocia e acuerdo aki a cay sera? Sr Lampe no a ripara cu e plan berde y unda pa 2020 nos mester a yega 100% riba energia alternativo tabata otro fracaso? Sr Lampe no ta compronde rapportnan di banco central y caft cu nos no por sigui endeuda e pais aki?

Tristesa di wak un parlamentario cu no ta sirbi ni pa hiba oposicion awo kier punta dede y haci manera ta e gobierno aki ta causante di locual mundo completo ta confrontando. Sigur sr Lampe ta haci manera cu ta e gobierno aki no a percura pa diversificacion. Pero un cos cu sr Lampe mester por sa ta cu bon gobernacion bo ta reconoce den tempo di crisis y esaki a ser demostra. Cu su persona y su partido AVP gusta of no, ta e gobierno aki lo percura pa recuperacion di Aruba y unda cu ta e gobierno aki lo percura pa diversifica di nos economia den tempo dificil y sigur cu esaki ta e gobierno cu lo percura pa Aruba por lanta bek di dos crisis grandi cu a causa hopi daño na nos pais cu tabata e crisis Mike Eman y AVP di 2009 pa 2017 y actualmente e crisis di Covid-19.

