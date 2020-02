Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): “Ora bo wak bek casi tur e proyectonan PPP a ser haci na un manera di fia y despues wak con lo paga”

Recientemente nos a trata e investigacion di proyectonan ehecuta bao di Gabinete Eman 1 y 2 cu a hiba como titulo: “Bo Aruba”. Cu e investigacion aki Algemene Rekenkamer kier a manda futuro gobiernonan y tambe parlamento di Aruba e mensahe cu pa futuro cercano tin aspectonan cu mester tene cuenta cu ne y cu no mag pasa mas ya cu no por endeuda pueblo cu proyectonan cu no tin cobertura financiero. Y un aspecto cu tambe a resalta ta cu e parti di transparencia den proyectonan ta esencial pasobra locual a pasa di 2009 pa 2017 tabata parce cu parlamento tabata reuni solamente pa sostene un gobierno, pero hamas a ser informa debidamente di e risico financiero pa Aruba haciendo e proyectonan aki.

Lo mas resaltante di e investigacion

BO ARUBA tabata un proyecto cu lo mester a costa pueblo di Aruba no menos cu 1.6 biyon florin y unda cu e PPP proyectonan manera Hospital, Green Corridor, Watty Vos Boulevard y edificionan di MFA y algun otro proyecto mas di embeyecimento di Aruba a causa un daño grandi na nos pais. Lo mas resaltante di e investigacion aki ta cu hopi proyecto a ser haci sin nan tabatin un projectdossier (niun planificacion) na ordo. Pues tabata carece di un plan y na ki forma e proyecto aki lo yuda pa resolve un problema den comunidad. Y tabata carece un evaluacion di cada proyecto pa wak si esaki a sirbi su meta. Pero lo mas resaltante tabata cu no por haya den casi ningun proyecto ta con lo yega na e fondonan pa e proyecto y con lo mester mantene e proyectonan aki cu ta uno hopi importante. Ora bo bay wak bek cu casi tur e proyectonan aki a ser haci na un manera di fia y despues wak con lo paga. Ehempel di esaki ta e proyectonan PPP y e MFA unda cu a fia pa traha esakinan y nunca a traha e cuadro financiero con lo mester paga esakinan. Awe e pueblo ta mara na e proyectonan aki cu lo mester paga 82.4 miyon florin tur aña y te cu aña 2044. Y lo mas tristo ta e ehempel di e MFA-nan unda a fia pa 5 edificio di MFA pero na final a traha 4 pero pueblo tin di paga te cu 2044 pa e ehecucion di 4 edificio. Otro ehempel ta e Hospital cu a ser traha sin operatie kamer, boiler di diesel paden di edificio y tambe manera awa yobe tur pashent ta cuminsa resa pa nan no ser benta pa awa pafo di edificio manera a pasa recientemente.

Benny Sevinger no a ‘give a damn’

Algo cu a resalta ta e falta di respet di ex Minister Benny Sevinger na e organo di Algemene Rekenkamer cu ta un organo independiente di Parlamento. Unda cu a manda pidi e ex Minister aki pa bin duna cuenta pero el a opta pa no bin duna cuenta y riba dje lamentablemente e ex Promer Minister Mike Eman no a percura pa Algemene Rekenkamer tabatin suficiente miembro pa por tin quorum cu consecuencia cu e rapport aki no por a ser publica prome cu eleccion 2017. Pero p’ami ta keda e incertidumbre cu maske no tin miembronan pa tin quorum, si no a informa parlamento di Aruba cu e ex Minister aki no kier bin duna cuenta pasobra Algemene Rekenkamer ta traha pa Parlamento di Aruba. Hecho ta cu den nos constitucion Minister tin di responsabilisa su mes na parlamento y tabata deber di un parlamento cu ta sirbi pueblo manera debe ser, pa yama e minister aki en cuestion y exigi’e pa e por duna cuenta na Algemene Rekenkamer. Den di dos tanda di e reunion di Parlamento na momento cu esaki reanuda un biaha mas lo mi elabora riba esaki pasobra den e prome tanda mi no a haya e contesta desea riba e aspecto si a informa parlamento debidamente.

Wie zwijgt stemt toe

Por a tuma nota di e parlamentario independiente Daphne Lejuez den prensa su opinion di e investigacion di Algemene Rekenkamer yama “BO ARUBA”. Pero durante reunion unda cu a ser spera cu e lo vocifera su mes contra e practica di ex Minister Benny Sevinger el a opta pa pasa henter e reunion ta dialoga cu Richard Arends cu ta culpabel di e maneho desastroso financiero di pais Aruba y niun rato so a expresa su mes y e manera ameno di dialoga cu fraccion di AVP ta duna mas y mas e impresion cu a horta e asiento di MEP pa e por uni su mes na AVP. Y mas y mas ta resona den mi mente e mainta prome cu el a horta MEP su asiento e manera con Parlamentario ‘Independiente’ Daphne Lejuez a defende Benny Sevinger cu alma y cuerpo cu como parlamentario no por sanciona su persona di representa Aruba den exterior y e manera con a para pa tur maldad di Benny Sevinger dia pa dia pueblo ta comprende e set up di e parlamentario aki. Tristo pa wak con un persona cu mi mes a pensa di lo ta e banda di combati corupcion y abuso di placa di pueblo, awe ta para firma y ta defende interes di Benny Sevinger enbes di para fuerte pa caba cu e tipo di actonan aki.

