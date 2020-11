Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): Nos di parlamento ta scoge pa reconstrui nos pais

Ayera parlamento den su mayoria, pues fraccionan di MEP, POR, RED y parlamentario independiente a bay di acuerdo pa autorisa nos Promer Minister Evelyn Wever-Croes pa por firma cu Hulanda p’asina e proceso di Ley di Reino por ser encamina y bay pa Raad van State pa nos por haya e consehonan riba e ley di Reino cu ta regarda e entidad nobo pa Aruba, Corsow y Sint Maarten.

Situacion Pre-Covid

Pueblo no mester perde di bista e situacion doloroso financiero cu Gabinete Evelyn Wever-Croes a topa cune unda di cada florin 93 cent ta bay pa paga na debe unda cu den 8 aña bao Gobierno di AVP y Mike Eman a destrui e pais aki haciendo esaki hopi vulnerabel pa cualkier shock. Cu Covid sigur nos ta biba e mal gobernacion aki, unda cu nos no por ni yega mercado internacional pa cumpli cu nos debernan domestico corda internacional y sigur na e momentonan aki nos so no por lanta bek y no ta un berguensa pa tuma ayudo cu aki poco aña Aruba un biaha mas por ta riba su pianan

Nos ta scoge reconstrui nos pais

Decision di ayera cu nos a tuma hunto cu Gobierno ta pa reconstrui nos pais. Den esaki nos por garantisa cu nos por keda paga salario, fase y loonsubsidie y sigur mientras nos ta haci reformanan necesario pa lanta nos economia. Haciendo esaki tambe nos por mehora nos finansa y pa proximo dos añanan nos por conta riba refinanciamento di Hulanda na 2% unda nos ta scapa alrededor di 40 miyon florin pa aña cu nos por inverti y sigur contribui pa reduci nos debe. Pa nos opositornan di AVP lo importante no ta reconstrui , pero pa destrui nos pais paso ta esey so nan ta lanta cune, cu mal deseo pa pueblo di Aruba cu hasta no a sostene presupuesto supletorio unda nos a percura pa yega na fondo y awo cu Hulanda esaki ta garantisa pa asina por sigui paga fase y loonsubsidie, pero lamentablemente oposicion a bay contra e homber y muher di Aruba cu ta pasando hopi duro den e pandemia aki.

Awo mas cu nunca nos na Aruba mester realisa e importancia di haci reformanan cu lo trece cambionan cu ta di vital importancia pa reconstruccion di Aruba y sigur bao di liderasgo di Evelyn Wever-Croes nos lo logra esaki den corto tempo.

