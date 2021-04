Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): Minister President Evelyn Wever-Croes y MEP ta para pa integridad!

Pueblo di Aruba ta orguyoso di tin un Minister President President Evelyn Wever-Croes y su partido MEP cu ta para pa integridad. E decision di entrega su Gabinete pa motibo cu un partner di coalicion ta sospechoso den un caso penal, ta muestra di cu Aruba despues di hopi aña tin un lider cu ta para pa combati corupcion den e pais aki, pero sigur Aruba tin un lider cu a demostra di por goberna den temponan dificil manera ta e pandemia di Covid.

Como parlamentario di MEP ta sostene e decision di Minister President

Como parlamentario y sigur unda mi persona tabata un trekker pa integridad, mi ta sostene Minister President completo. Pueblo merece di tin hendenan integro cu ta den parlamento y tambe gobernantenan integro. Y sigur na momento cu no por garantisa esaki pa motibo di un partner den coalicion no a keda otro opcion pa entrega Gabinete Evelyn Wever-Croes 1 na bienestar di pueblo di Aruba y pa manda e mensahe bon cla na pueblo cu e tipo di actonan aki no ta aceptabel mas na Aruba y bao di Gabinete Evelyn Wever-Croes esaki no ta un exepcion.

Parlamento number 10 di Aruba yena cu mancha scur

E parlamento number 10 di Aruba a ser afronta cu momentonan turbulente y unda cu fraccion di MEP den parlamento a cambia dos parlamentario pa motibo di reglanan cu tin den MEP pa locual ta trata integridad y unda cu partido MEP a sa di cumpli cu locual pa nan ta prioridad number 1. Pero den seno di AVP integridad no ta aparece mes den nan lista. Den seno di AVP nos a topa na prome lugar sr Richard Arends cu a gaña den su geloofsbrief na parlamento cu e no tabatin trabao y cu na final di dia a resulta di tabata tin un contrato scondi como e director financiero di RDA y unda cu a saca afo cu su persona y su compania Horizon a strica sumanan miyonario di nos companianan estatal rond 5 miyon florin pero a keda cu cara di palo eyden. Di dos tabata sr Robert Candelaria cu a descubri cu a ser firma un LB pa e ta e siguiente director directie Scheepvaart sin solicitud habri y pa colmo tabata riba payroll di gobierno y a paga tur gastonan di mudamento di Corsow sin cu esaki tabata ambtenaar of su funcion tabata rekeri esaki y tambe a keda sinta cu su cara di palo y di Santo. Y por ultimo tabata sr Benny Sevinger cu ta sospechoso di mal uso di su poder como minister, corupcion y fraude y a keda sinta manera nada no a pasa. Sigur partido AVP ta duna e mensahe cu esaki ta algo normal den nan partido. Y por ultimo tabata e caso di Sr Allan Howell cu awo ta sospechoso tambe di fraude.

Conclusion

Pa termina mi tin sigur di bisa cu lamentablemente den parlamento number 10 e ley di screening cu a ser desaproba pa partido AVP, RED y parlamentario independiente Daphne Lejuez, ta muestra cu un grupo grandi ta para pa corupcion den e pais aki unda cu desaprobando e ley aki ta haci cu personan manera sr Benny Sevinger entrenan por postula su mes siendo bay investigacion pisa como un candidato pa eleccion nos dilanti.

Pero mi tin sigur cu entrada di Gabinete Evelyn Wever-Croes 2 cu ta e unico partido cu por garantisa integridad e ley si screening cu e siman venidero lo bolbe encamina su caminda y lo ser laga cla pa vota riba esaki, lo bira un realidad.

