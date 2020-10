Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): Mester aplica reglanan manera ta stipula den Reglamento di Ordo di Parlamento

A ser demostra claramente cu desde Status Aparte pa awe den parlamento tin hopi practica di e reglamento di ordo cu ta ser mal aplica. A yega ora pa percura cu esakinan ta ser haci corectamente y den e prome reunion cu lo ser yama tin di cuminsa practica esakinan. Sigur den bista cu parlamentario no por cumpli cu un acuerdo conforme articulo 83 inciso 2 di reglamento di ordo ta haci cu debi cu su aplicacion ta contradictorio cu nos constitucion pa awo en adelante esaki no mester ser teni mas den consideracion.

Articulo 83 inciso 2

Esaki ta duna e autorisacion si tur miembro di parlamento, pues si tur 21 miembro bay di acuerdo por desvia di reglamento di ordo y sigur den bista di polemica riba e aspecto di quorum ta haci cu pa tene beraadslaging conforme nos constitucion bo mester quorum. Na manera cu awo ta e caso, unda tur hende ta para cu den tur fase di e reunion mester tin quorum segun nos constitucion, esaki tambe ta conta pa beraadslaging. Desde maart nos ta aplicando algo cu ta contra ley unda cu sin quorum a tene beraadslaging y cu segun constitution mescos cu votacion mester di quorum. Nos no por tin dos diferente interpretacion di quorum of ora ta cumbini so uno ta aplicabel y e otro no? E reunionnan y leynan y mocionan aplica di maart pa awe ta ilegal tambe?

Sigur parlamento honrando e interpretacion di cu quorum mester ta den tur fase di un reunion publico hamas por aplica articulo 83 inciso 2 pa desvia cu por tene beraadslaging sin quorum, paso si ta consecuente y cumpli cabalmente cu nos cinstitucion manera awo tur hende kier colga na esaki e parti ki tampoco mag di ser aplica sin quorum.

Quorum

Pregunta cardinal ta kendenan tin di percura pa quorum? Segun mal practica di pasado ta e parlamentarionan di gobierno tin di percura pa quorum, mientras cu nos reglamento di ordo ta papia bon cla cu ta miembronan di parlamento tin di percura pa quorum y unda cu parlamento di Aruba ta consisti di 21 miembro, cu ta ser paga igual cu placa di pueblo , den nan 21 tin di percura pa nunca un reunion por para, pa motibo cu nan 21 hunto ta forma e instituto parlamento, of ora di bay den avion yen yen IPKO como un ehempel: E parlamentarionan ta bay riba titulo personal of como miembro di Parlamento di Aruba?

Falta di respet

Na momento cu un parlamentario falta respet pa e presidente of cualkier otro miembro y e mester ser saca di sala, y unda mester baha cu man pisa manera e regalmento di ordo mes ta bisa unda pa e infracion ami mester duna e parlamentario toegangontzegging pa 7 dia. Pues aki ta unda cu no mester acepta nada mas di niun parlamentario y cuminsa pone ordo a base di regla.

Transparencia na pueblo di parti parlamento

Pueblo mester sa ken ta bin trabao y ken no y kendenan a percura pa no tin quorum. Den esaki presidente di parlamento mester hunga un rol hopi importante. Den esaki mester percura pa cuminsa na ora. Si no tin e cantidad di persona riba e lista pa por cuminsa na ora, ni e cantidad di hende den sala pa tin quorum, presidente tin di pone na un manera digital riba pantaya e nombernan di esnan presente y esnan cu no ta presente y mescos si e reunion para pa motibo di falta di quorum mester pone riba plataforma digital riba pantaya ken nan tey y kendenan no tey. Asina pueblo sa tambe ken ta presente y ken ta cobra placa y no tin ni e decencia pa percura pa quorum pa e placa cu nan ta gana y sigur hasta e pensioen cu tin ta acumula mientras nunca tabata ambtenaar y cu despues di 4 aña tin derecho riba pensioen pero ta abo pueblo tin di paga pa nan mientras ni respet nan ta duna pueblo di bin trabao.

Votacion

Votacion tambe tin su procedura y sigur pa 34 aña ta ser mal aplica y awo mester corigi esaki. Na momento cu ta bay na votacion ta di importancia lesa e lista di parlamentarionan cu a firma y bisa di biaha a base di esnan cu a firma, cuanto ta e cantidad di voto cu mester pa un ley of mocion por ser aproba. Despues di esaki ta bay wak si tin minimo 11 hende den sala y ta menciona nomber di esnan presente y tambe nomber di esnan cu no ta presente pa pueblo wak ken ta bin trabao of ken a gaña bin trabao firma y bay cas. Despues cu a confirma cu tin quorum ta bay na pidi si tin necesidad di hoofdelijke stemming. Si no tin necesidad e ley of mocion ta pasa directamente. Si tin necesidad di hoofdelijke stemming esaki no ta bay mas pa ken ta lanta man y pidi beurt, pero ta bay a base di e secuencia cu ta ser saca pa medio di lot. Y e parlamentario cu ta na beurt ta duna su stemmotivering y mester vota di biaha pa tur mocion of ley. Pues unabes bo beurt yega bo duna bo stemmotivering y bo votacion pro of contra riba tur mocion of e ley ta mara na esaki. Pues bo no por duna stemmotivering y despues sali na careda bay y grita cu no tin quorum. Si bo no kier vota bo no ta drenta den sala, paso unabes bo duna bo stemmotivering bo mester vota pro of contra paso den ley no ta para niun caminda duna stemmotivering y sali bula di bentana cay pafo. Paso si kier papia di democracia tur hende tin derecho di vota y un grupo of un individuo no por stroba derecho di otronan paso esey nos ta yama dictadura.

Pues mi ta urgi pa e prome reunion cu ta bin Presidente di Parlamento aplica e reglanan cu pa 34 aña no a ser aplica corectamente y sigur tambe mi kier pa pueblo cu ta paga nos salario y no obstante cua partido bo ta sostene, hamas no por aproba cu parlamentarionan ta cobra y no ta bin trabao y no ta percura pa tin quorum cu ta stroba procesonan democratico. Si nos di Aruba ta critico riba esaki nos mester ta mas critico ainda y sigur cuminsa exigi pa parlamentarionan cumpli cu nan deber y e ora nos por bisa cu por spera cambio.

