Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): “Melvin Tromp no sa te dia di awe cu e fecha cu un presupuesto mester ser entrega ta 1 di september”

Por a tuma nota cu presupuesto 2020 tin partido AVP nervioso debi cu nan sa cu Gabinete Evelyn Wever-Croes tin e reto grandi pa percura pa e presupuesto aki por tin un surplus di 25 miyon florin, algo cu partido AVP cu tur sorto di consehero profesional no por a logra. Pero mas bien conseheronan manera Richard Arends a probecha di e momentum pa enrikece su mes mientras tabata crea deficitnan grandi cu a conduci cu Aruba a haya un KB na 2014 y a haci cu te dia di awe pa mal maneho financiero di AVP nos país ta bao supervision financiero di parti Hulanda.

Melvin no sa ni conta

Hilaridad di bida tabata cu den tanto desesperacion pa e presupuesto 2020 partido AVP a manda e “experto financiero” di AVP, esta Melvin Tromp pa cuestiona cu te ainda e presupuesto no a ser trata. Pero e supuesto experto aki no a siña nada den su 8 añanan di biba lekker den parlamento. Melvin Tromp no sa te dia di awe e fecha cu un presupuesto mester ser entrega cu ta 1 di september. Melvin Tromp lamentablemente ta usa e fecha di 1 di november pero e mas tristo ta cu e no sa ni conta na momento cu e ta menciona cu esaki tin 6 luna di atraso, mientras si usa e fecha corecto e presupuesto enberdad tin e retraso pero cu dia 1 di februari lo haci 5 luna. Pero mester tene na cuenta cu na e momento aki gobierno ta wardando riba e Hunta di Conseho manda esaki bek pa gobierno cu na su turno lo manda esaki pa parlamento y parlamento tin di fiha un fecha p’esaki ser trata. Pero Melvin Tromp lamentablemente no sa mes e fecha cu un presupuesto mester ser entrega y sigur si usa su fecha lo haci cu esaki lo bay cumpli 3 luna di retraso y no 6 luna manera el a declara.

Presupuestonan 2014 y 2018

Ta bon pa recorda e meneer experto aki den calculo cu bao su nanishi a trata na 2014 presupuesto na luna di mei y unda cu tabatin un deficit financiero di 444 miyon florin cu a conduci cu su líder Mike Eman a bay yora y bebe Ensure bay off dilanti Fort Zoutman. Tristesa con un partido por caba na nada asina door di sigui manda nan mucha manda pa sigui declara su disparatenan.

Ta bon pa recorda pueblo cu na 2017 ora nos a drenta parlamento nos no a encontra presupuesto 2018 y sigur nos a topa un biaha mas un deficit financiero di 137 miyon florin laga atras pa entre otro Melvin Tromp cu nunca a sa di haci su trabao di controla malgastamento di su ministernan.

Presupuestonan 2019 y 2020

Nos tin di recorda nan cu bao di maneho di Gabinete Evelyn Wever Croes mester a asumi responsabilidad di partido AVP unda mester a traha riba presupuesto 2018 y unda a haya esaki cu un deficit di 275 miyon florin y mester a mara faha aki aya y reduci esaki te na 131 miyon pa 2018. Y pa 2019 a sa di reduci esaki te na 4 miyon florin di deficit y pa 2020 mester percura pa un surplus di 25 miyon florin.

No a gasta ni un florin mas den 2018 y 2019

Tur esaki por ta posibel pasobra Parlamento ta haciendo nan trabao debidamente y sigur cu e mocion pasa unda cu den augustus gobierno tin di bin parlamento y duna cuenta con ta bayendo cu locual a ser aproba a haci posibel cu pa 2018 y 2019 gobierno no a gasta ni un florin mas di locual el a presupuesta pero al contario unda cu pa 2019 mester tabatin un deficit di 25 miyon florin a percura p’esaki a caba na 4 miyon florin. Pues no tin otro conclusion cu partido AVP y Mike Eman ta hopi desespera pasobra locual nan nunca por a logra, den dos aña di tempo Gabinete Evelyn Wever-Croes a logra y sigur cada dia cu tur obstaculo di AVP y Hulanda nos ta mas cerca di por logra un biaha mas di por ta Baas in eigen huis.

