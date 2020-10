Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): Marlon Sneek tin di siña papia e berdad!

Mi por a tuma nota cu parlamentario di fraccion di AVP tin e curashi pa puntra pa e ley di screening di ministersnan despues cu e y su fraccion a vota contra esaki. E ta un berguensa cu awe parlamentario Marlon Sneek kier bin purba tira stof den wowo di pueblo, e pakico no a vota pro e ley ta paso nan ta haya cu mester screen tur minister di Gabinete actual, mientras no ta splica kico un amienda ta y sigur kico tur a hinca den e amienda.

Kico ta un amienda

Un di autoridadnan cu un parlamentario tin, ta e autoridad pa trece cambio den un ley cu ta ser presenta den parlamento y nos ta yama esaki amienda. Un amienda ta ser presenta como un documento unda ta rescribi e articulo cu e cambio unda ta kita cierto parti y/of ta pone un parti extra of ta pone un articulo nobo y den e documento tin di duna e motibo pero tambe e toelichting di esaki. Y den e ley di screening fraccion di AVP a entrega un amienda unda cu den e documento aki presenta tabatin no menos cu 14 cambio.Y pa pueblo compronde cu bo no ta bay vota riba cada cambio, pero bo ta vota riba e totalidad di cambionan. Pues si a aproba e amienda tur 14 cambio lo a bira parti di e ley. Y parlamento no a aproba esaki pa motibo cu e ta haci e ley debil y sigur coruptivo, unda cu Gobernador di Aruba un biaha mas lo no ractifica esaki manera tabata e caso di e ley di screening cu parlamentario Marlon Sneek a entrega cu no tabata sirbi su meta mas y alaves tabata contra nos constitucion.

Amienda di AVP

E amiendanan cu AVP a presenta tabatin nada menos cu 14 cambio entrenan algun cambio redaccional. Pero entrenan tabatin cambionan cu niun parlamentario den su sano huicio por implementa paso e ta kibra e esencia di e ley. Mi lo duna algun ehempel di algun cambio pa pueblo compronde:

Articulo 1 ta haya definicion di tur actor den e ley y pa sorpresa di tur hende fraccion di AVP saca e parti di descripcion di candidato mientras e candidato ta esun mas importante pa e ley di screening.

Ta mete den articulo 6 di MOT unda kier impedi e rol di e Procureur General.

Articulo 7 unda ta pidi pa un examen medico si ta necesario pero pa nan e mesun persona cu ta ser gescreen ta dicidi ta cua dokter ta examin’e mientras ta net lo contrario cu locual Raad van Advies a duna como conseho.

Articulo 8-a ta cay afo mientras esaki ta reenforsa investigacion contra posibel denuncianan falso manera a pasa na Corsow.

No kier pa e resumen di e investigacion bay parlamento mas conforme articulo 9.

Ta haci cambio den articulo 18 unda cu un familiar te cu tercer grado por haci negoshi no den e minsiterio conflictivo di un minister, pero si den otro ministerionan por haci esaki y mientras cu tin conflicto di interes e minsiter por tuma decicion, mientras e ley ta prohibi esaki totalmente

Kico a tuma di AVP su amienda y a haci’e parti di e ley

A acepta e cambio di nomber di e ley

A acepta cu ta crea e oportunidad cu un profesional, por ehempel un dokter, por tin e oportunidad basta e regla esaki cu Minister President e periodo cu lo eherce sin cobra su trabao pa por mantene su licencia.

No por vota pro e amienda

Den bista di tur e cambionan cu si acepta e amienda lo trece cune y cu lo haci e ley aki uno coruptivo pero sigur cu Gobernador un biaha mas lo rechasa esaki, parlamento a vota contra esaki. Pues sr. Marlon Sneek no ta conta tur malicia cu lo pasa si aproba e amienda cu no ta un parti so pero un totalidad di 14 cambio proponi.

E ley ta duna e autoridad pa screen di biaha

Parlamentario Marlon Sneek a lubida di bisa cu e ley no ta bay retroactivo, paso e ta un ley nobo y cu e Ministernan ya a pasa un proceso di screening basa riba un landsbesluit cu ta e base huridico di e mesun ley cu ela desaproba.

Un cos si, si a aproba e ley automaticamente desde 1 januari 2021 e Minister cu ta sinta si bin cualkier cambio den nan vermogen e mester declara di biaha y si nan no haci esaki nan mester bandona nan posicion.

Ta lamenta cu partido AVP no a sostene e ley pa nos cuminsa cu entrante 2021 tur minister actual mester declara si a bin cambio den nan vermogen y asina pueblo por tin un mihor bista y ta sigur di tin gobernantenan cu a bin pa traha pa na pueblo y no pa nan saco manera tabata e caso di 8 aña di AVP unda tur minister a enriquece nan mes unda tin un ex Minister sr Mike Eman ta biba den penthouse sin mester traha mientras a laga pueblo hoga den debe y cu awe cu Covid ta manifesta su mes. Y pronto lo presenta e ley bek den parlamento despues di haya conseho riba e nota di cambio y amiendanan y asina un biaha mas pueblo por wak ken ta pro corupcion y ken no.

Comments

comments