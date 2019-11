Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): “Gabinete Wever-Croes lo sigui lucha pa mehora e infrastructura deportivo”

Trahando duro cu stimacion pa locual bo ta haci den forma positivo, ta cosnan positivo di mes lo bin. Nos Gobierno a asumi na 2017 responsabilidad di stabilisa un pais cu tabata na rand di bancarota y unda cu te dia di awe hopi instancia di gobierno ta secuestra of tin hendenan na cabes cu ta wak color politico y ta mucho fanatico di un partido politico y ta perde for di bista interes general di un pais. Den e caso aki nos por wak esaki den Lotto, unda cu esaki a bira un grupo cu no kier move ni cu un bom cay, pasobra den esaki ta hopi beneficio personal tin, mientras cu deporte na Aruba ta sangrando. Cualkier ciudadano subi su auto y core rond Aruba por wak den ki estado nos veldnan ta y den ki situacion pa falta di material nos atletanan ta practicando deporte, cual ta un tristesa total. Nos team di futbol ta un ehempel bibo unda cu AVB mester malgasta placa pa hunga den exterior pasobra nos team nacional no por hunga na Aruba, ya cu no tin un pero dos stadion desaproba pa Concacaf.

Yerba artificial pa Bubali y Kudawecha

Nos di Gobierno y parlamento por keda skirbi y keda ilustra con malo e situacion deportivo ta na Aruba of nos ta busca alternativanan. Y ta netamente esaki nos Minister di Deporte Danqui Oduber a bin ta haci y sigur haciendo casi milager pa motibo cu no tin entrada financiero pero asina mes ta haciendo mas pa deporte cu Gabinete Eman 1 y 2 a haci mientras cu nan si tabatin Lotto den nan poder. Nos por a wak clubnan cu a haya mehoracion di iluminacion. Pronto e prome veldnan di futbol y softball na Aruba lo conoce yerba artificial (Bubali y Kudawecha) y asina nos gobierno lo sigui lucha pa mehora infrastructura deportivo.

Iluminacion pa United y Caravel

Hopi peticion tin pero nos ta bay stap pa stap. Hopi peticion pa instalacion di iluminacion ta un di nan y den 2 aña di tempo nos ta orguyoso di bisa cu 2 team cu awo ta militando den hoofdklas danki na Gabinete Evelyn Wever-Croes y specialmente Minister Danqui Oduber lo haya luz. Esakinan ta United na Noord y Caravel na Angochi. Y e ultimo aki ta uno cu desde cu mi a drenta parlamento hunto cu directiva di Caravel y Minister Danqui Oduber a bin ta traha riba esaki y porfin el a bira un realidad. Gabinete Mike Eman 1 y 2 a hunga politica barata pero nos si ta haci nos trabao na serio y nos cu tin pasion pa deporte ta haci esaki cu tur seriedad y tambe consciente di e importancia di esaki pa un club. Nos tin mas peticion di otro clubnan pa iluminacion y e añanan nos dilanti nos lo traha cu alma y cuerpo pa por logra esaki.

E mala fe di Lotto no por sigui

Renoba canchanan deportivo cu ta den mal estado ta un prioridad pa Minister di Deporte y Gabinete Evelyn Wever- Croes. Esaki nos lo haci cu maximo esfuerso pasobra actualmente nos ta den disputa cu Lotto. Awe mas cu nunca pueblo ta wak cu e mala fe den esaki no por sigui pasobra djis pueblo imagina su mes ta cuanto por a yuda si Lotto tabata den man di e Gobierno actual, compara cu den man di Gabinete Eman 1 y 2. Actualmente nos tin un Lotto secuestra pa un grupo di hende sin ningun clase di sentimento pa deporte.

Un di dos Lotto pa Aruba

Awor a surgi un menasa di director di CBN cu lo hiba gobierno Corte si lanta otro Lotto. Ta bon pa e director aki bay busca conseho huridico cerca e mesun bufete di abogado cu Lotto ta usa pa manda nos di parlamento bisa cu nos no puntra nan pero puntra e minister, si nan por hiba parlamento corte cu ta esun cu lo cambia e ley y haci posibel pa por tin un di dos Lotto na Aruba y cu un minister solamente tin e opcion di duna esaki un vergunning di operacion. Ta bon pa puntra e bufete aki si por hiba parlamento di Aruba Corte pa e cambio aki, pasobra haciendo esaki nada no ta cambia den e contrato existente cu gobierno, pero solamente esaki ta nifica concurencia y nan tin di sa di maneha esaki y concuri cu e fundacion nobo aki cu lo sa di aporta na mehoracion di infrastructura di Deporte cu e Lotto actual a neglisha.

Un conseho na e director di CBN : “Lo ta bon pa e director aki enbes di menasa, e busca e manera di conseha e board di Lotto actual pa tuma nan retiro y entrega esaki na gobierno bek”

Comments

comments