Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): “E MOU cu CITGO ta duna Aruba su terminal y refineria bek unda cu awor Gobierno por bay busca un operador di berdad”

Aruba un biaha mas ta conoce un dia historico bao liderasgo di nos Promer Minister Evelyn Wever-Croes cu ta logra yega na un MOU unda cu e proceso pa bisa ayo na e aventura di CITGO ta conociendo su final. Un MOU cu ta duna pueblo di Aruba su terminal bek y tambe su refineria unda cu awor gobierno tin e poder pa por bay busca un operador serio di berdad pa por pone esaki den funcion y una bes tin e operador aki por yega na e final di e contracto cu CITGO. E contracto a crea un buraco financiero enorme pa Aruba cu consentimento di Gobierno Hulandes y bao liderasgo di Mike Eman a logra yega na un contracto cu CITGO unda cu ta pasa e refineria pa e bira un upgrader pero tambe ta duna nan nos terminal. Banda di esaki a crea un contracto di riba 2000 pagina y unda cu si Aruba kibra e contracto prome cu ora Aruba lo a sali mal perdi y mester paga un gran cantidad di claims. Banda di esaki te pa oktober 2020, si CITGO no cumpli, por kibra e contracto y e ora lo cuminsa e odisea den corte pa por haya nos propiedadnan pero tambe bringa pa CITGO cumpli cu su obligacionnan cu sigur lo a dura nos mas cu 5 aña. Y na 2017 cu cambio di gobierno nos a haya nos cu un deficit financiero di 275 miyon florin cu despues di corta y primi den nos NV’snan por a baha na 155 miyon y esaki puramente debi cu gobierno di AVP a pone cu CITGO lo genera riba 100 miyon y pa 2018 esaki lo ta riba 200 miyon florin y cu gobierno Hulandes a aproba tambe pa medio di conseho di CAFT. Na final di dia ta pueblo mester a conoce aumento di belasting pa cubri esaki. Fiestanan enorme di apertura a celebra firmamento di e contracto di mas malo den historia di Aruba unda cu via Utilities Aruba NV a paga un avion priva pa hiba un delegacion di minister y carga cu prensa pa cubri e firmamento y mesun dia bula bin bek y celebra na grandi cu Destra y cu a costa rond di 700.000 florin pa e apertura cu no a crea ni un cupo di trabao. A crea si buraco financiero den e pais aki y a crea entrada pa un grupo privilegia den RDA, entre otro Richard Arends cu ta un di esnan cu a traha riba negosacion y tambe e contracto di CITGO. Na final a usa su compania Horizon Consultancy pa strica placa di pueblo y despues hunto cu Mike de Meza a nombra su mes como director financiero di RDA. Pues no solamente tabatin fiesta di apertura pero tambe fiesta di placa pa amigonan den RDA cu pueblo na final ta paga pa e deficit financiero crea. Speransa nobo y na bon momento na e momento aki cu Gobierno Hulandes tambe a bira oposicion politico y ta para na banda di AVP y corupcion, cada bes ta bin cu algo pa pone nos gobernacion bao presion y menasa, e noticia di MOU aki a cay na e momento ideal. No por pidi pueblo pa sigui paga e debe crea pa Mike Eman y su gobernacion mediocre y cu aprobacion di Gobierno Hulandes. Nos gobierno a bin ta baha nos deficit financiero di 275 miyon den dos aña na 25 miyon florin. Y awo tin e reto pa yega na 25 miyon di surplus y pa esey nos Promer Minister a scoge pa yega na esaki creando entradanan nobo y no bay ranca di pueblo manera Hulanda kier unda kier pa

suta pueblo cu medida y banda di esaki no kier pa socialmente pa medio di Crisis Sociaal plan nos pueblo haya ayudo. Y e noticia aki ta duna speransa y sigur lo yuda pa por crea entrada structural por medio di e terminal y pa termino mas largo e rehabilitacion di e

refineria. Escogencia entre surplus of sufrimento di un pueblo ta claro y sigur ami ta sostene e decision di nos Promer Minister cu ta para pa crea entradanan pa por yega na un surplus financiero. Lo ta mas facil pa aumenta por ehempel BBO pa yega na un surplus. Pero ki bal bo yega na esaki y bo pueblo ta sufri y no ta feliz? Si nos por yega pa 2020 na un budget neutral ta hopi a ser logra y cu yegada di e hotel na San Nicolas, e bon noticia di e MOU di e refineria y tambe otro proyectonan cu lo conoce luz di dia pronto, pueblo por ta sigur cu nos lo conoce un surplus pa 2020 ainda y p’esey ta pidi Hulanda tempo y tambe e añanan nos dilanti esakinan lo ta sumamente positivo pa finansa di pais Aruba. Pero si bo kier sigui menasa, nos ta cla pa gara nos bandera y sigui cu e lucha pasobra ta prome biaha bo ta wak un gobierno cumpliendo cabalmente y kier strob’e di traha mientras di 2009-2017 a permiti pa horca e pais aki den debe. Awo ta mas cu claro unda kier a yega pero danki na pueblo cu a cambia e rumbo no a logra. Pabien Promer Minister Evelyn Wever-Croes cu e logro aki y sigur pueblo ta para bo tras pa e bon trabao cu nos Promer Minister a bin ta haciendo

