Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): E destino di nos isla Aruba a ser laga den nos man door di Nos Libertador Betico Croes

Diabierna 25 di Januari pueblo completo ta celebra cumpleaños di nos lider inmortal Betico Croes. Nos como pueblo atraves di su cumpleaños ta recorda su maximo esfuersonan pa uni e pueblo di Aruba pa nos pueblo por a kibra e cadena cu tabata tin nos dushi isla Aruba mara, y cu su lucha incansabel na final a logra cu nos ta “baas in eigen huis”, cu e logro di nos Status Aparte. Nos lider maximo tabata sa cu e tabatin un tarea hopi dificil, pasobra e pueblo tabata hopi segrega y p’esey nos lider a dicidi pa duna e isla su identidad cu ta su bandera y su himno. Esaki a duna cada ciudadano e sentimento nacionalista y cu cada bes cu e bandera ta bula y nos scucha nos Himno “Aruba dushi tera” cada ciudadano por ta orguyoso di nos isla y cu pueblo completo tabata anhela pa nos isla por ser reconoci rond di mundo y por ta liber. Awe nos como pueblo ta orguyoso di mira nos bandera ta bula rond mundo y nos himno ta resona rond mundo, y cu mundo completo conoce nos isla y sigur lo mas importante nos por tin e destino di nos isla den nos propio man. Nos lider maximo lamentablemente no por a mira realisacion di su logronan y p’esey den hopi di su discursonan tabata manda e mensahe pa nos, nos yiu y nos futuro generacionnan: “Laga nos cuida nos Status Aparte manera un clompi diamante y laga nos yiunan y yiu di nos yiunan gara nos bandera, canta nos himno y conserva nos patria Aruba”. Na momento cu cosnan ta bay dificil den e pais aki hamas nos no tin di perde speransa, pero nos tin di sigui lucha y no laga e lucha di nos Libertador Betico Croes tabata envano. Nos Libertador a laga pa nos un pais cu nos tin cu cuida y conserva y e unico manera cu nos por logra esaki ta den UNION.

