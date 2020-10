Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): E cantidad di parlamentario presente na un reunion ta defini e cantidad di voto necesario pa un ley of mocion pasa

Tin un pensamento eroneo cu un ley of mocion pa e pasa bo mester di tin minimo 11 voto y esaki no ta cuadra cu berdad. Y sigur den e proceso pa educa pueblo cu esaki no ta asina bo por a wak diferente ex presidentenan di parlamento cu enbes di splica pueblo concretamente ki ora mester tin 11 voto pa un ley of mocion pasa, tambe a sali di punto di bista cu mester 11 voto cu ta completamente eroneo.

Decision ta ser tuma cu volstrekte meerderheid van stemmen

E ex presidentenan di parlamento ta sali di e punto di bista di lo ideal, pues cu cada reunion tur 21 parlamentario ta presente na reunionan publico. Den e caso ey, pues cu tur 21 parlamentario ta presente, bo lo mester 11 cu ta e volstrekte meerderheid van stemmen pa por pasa un ley of un mocion. Pero pueblo sa cu atende reunion publico den parlamento no ta algo obligatorio y tin parlamentarionan ta gewoon keda cas y solamente warda fin di luna pa cobra. Lastimamente ta net e parlamentarionan cu no ta presenta na reunion, pueblo no ta cuestiona pero ta apoyanan y sigui percura pa paga nan salario.

E lista di presencia den cada reunion ta e instrumento di mas importante pa defini e volstrekte meerderheid van stemmen. Si tin 16 parlamentario presente, e ora bo mester minimo 9 voto pa un ley pasa y esaki tambe tabata e caso den e votacion pa e mocion di desconfiansa unda cu riba e lista di presencia tabatin 18 miembro cu a firma y unda cu e volstrekte meerderheid ta 10 pues mester minimo 10 voto pa e mocion ta valido, cual tawata e caso.

Diferente votacion sin mester 11 pa un ley of mocion pasa

Si tin un reunion publico y cu solamente 11 miembro di coalicion ta presente na un reunion publico pa atende cu un ley y na final tur 11 haci uso di nan derecho di voto esaki por tin varios variante di votacion unda cu e ley por pasa. E ley por pasa cu por ehempel: 11-0 (tur ta pro), 10-0 (10 pro y 1 a abstene), 8-2, 8-3, 7-4, 6-5. Motibo di e resultadonan aki ta cu 6 ta e volstrekte meerderheid di 11. Den caso cu 5 vota pro y 6 vota contra e ley y/of mocion no ta ser aproba.

Pues e ponencia cu un ley mester pasa cu 11 vota ta e ideal si tur 21 miembro di parlamento ta na e reunion publico y a pone nan nomber riba e lista di presencia

Mester cuminsa exigi pa tur paralmentario ta presente na reunionan publico

Pueblo ta paga 21 parlamentario nan salario y tur 21 mester ta presente cu despensacion pa salud of un otro motibo valido pa no ta presente. Y sigur si tur 21 parlamentario a bin trabao awe nos no ta papiando mes riba e interpretacion di leynan. Y sigur un otro punto ta cu parlamentarionan mester para den nan sapato y vota sea pro of contra y no core bay y abstene di votacion manera a pasa ultimo cu a crea polemica innecesario.

Concluyendo

Pues e esencia di tur cos ta cu e lista di presencia ta defini e volstrekte meerderderheid van stemmen necesario pa un ley y/of mocion. Sigur pa locual ta trata quorum constitucion ta bisa bon cla cu esaki ta ser regla den e reglamento di ordo di parlamento y cu presidente di parlamento Sr Ady Thijsen a aplica corectamente articulo 45, unda cu unabes bes cu a constata a base di articulo 27 cu tin quorum, articulo 45 ta e articulo cu tin di sigui pa locual ta trata votacion y den e fase aki bo no por bay bek na niun otro articulo, paso ta dos opcion bo tin den e fase aki sea bo ta vota pro of bo ta vota contra. Si bo no kier vota bo por haci e acto di cobardia manera nos a wak e anochi ey cu yama abstene y bay pafo di sala pa keda sin vota.

