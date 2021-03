Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): Crowdfunding ta cay den e ley di financiamento di partidonan politico

Nos por a tuma nota di expresionnan haci ultimo door di un lider politico di un partido nobo riba e ley di financiamento di partidonan politico. Basa riba su expresionnan e ta bisto cu e no a compronde e ley of kisas kier hunga populista. Door di uza un nomber mas moderno kier pretende di no ta practica politica tradicional pero e mesun practica aki nos conoce desde Status Aparte. Pues pa evita confusion y evita cu informacion incorecto ta keda comparti e ta hopi importante pa reacciona riba algun ponencia di e lider di partido nobo aki unda cu e intencion ta pa informa partidonan politico pero tambe candidatonan.

Crowndfunding no ta nada otro cu donacion

MEP ta un partido cu desde 1971 tin miembronan activo cu te dia di awe via banco ta contribui cu nos partido. Tin ta duna 10 florin y otronan 25 florin pa luna y tur e miembronan aki ta ser registra den nos registro di partido y tur aña partdio MEP ta entrega su jaarverslag cu e cantidad genera door di benta di rifa of otro actividad y tambe di miembronan cu ta regista. Cu e ley aki den cuadro di transparencia cada partido politico y candidato tin di registra y haci e donantenan aki nan nomber publico p’asina pueblo por sa di unda ta haya e fondonan. Awo cu un partido ta escoge pa pidi crowdfunding di maximo 1200 florin sea di persona natural of di un compania, esey ta escogencia di e partido, pero tin di recorde cu tin cowndfunding ta donacion. Pues su partido tin di registra cada hende of compania y cu prome cu eleccion mester entrega esakinan na Urna Electoral y unda esakinan ta bira publico. Pues cada ciudadano por wak of pidi pa wak di unda a genera e fondonan pa campana.

Contribucion maximo di 30.000 na partido y 20.000 maximo na candidato

E ley di financiamento di partidonan politico ta cumpli cu e exigencianan di recomendacionnan di Europa di 2003, unda cu ta pidi pa transparencia. Den e cuadro aki nos a escoge pa pone un maximo na e contribucion financiero na partidonan politico debi cu Gobierno mes no lo por subsidia partidonan politico debi na e posicion financiero di Gobierno. Prome cu e ley aki un compania priva por a financia tur partido politico cuanto placa cu nan kier y esaki tabata conta tambe pa candidatonan prominente. Cu e ley aki un compania priva por duna un maximo di 30.000 florin na un partido politico, pues e por duna tur partido politico incluyendo e partido nobo cu kier Crowdfunding, pero e compania mester tene na cuenta cu e no por surpasa e suma aki y sigur e compania aki si ta duna tambe materialnan pa por ehempel BBQ cu esaki tambe ta hinca den e 30.000 aki. Pa locual ta candidato ta conta mesun cos unda cu tin un maximo na donacion di un compania cu ta 20.000 florin cu ta inclui material. Y tin di tene na cuenta cu pa locual ta placa cash (transfer) tin un maximo di 3000 florin cu por ser acepta. Pues no ta asina cu e compania por yega duna 30.000 florin cash manera e lider di e partido nobo ta pretende of yega duna 20.000 cash na un candidato, paso e ley ta bisa bon cla cu ta te un maximo di 3000 florin bo por duna cash den un solo biaha. Y hopi importante ta cu no ta permiti donacion mas di afo, manera a pasa den eleccionan anterior unda un persona manera Roberto Rincon cada bes tabata transferi $50,000 pa partido AVP. Y sigur tambe e lider di e partido nobo aki tin di tene na cuenta cu si un persona tin un compania p.e. un hotel y si esaki tin mas companianan, ta un compania so di e mesun doño por haci e donacionan maximo aki.

Benta di rifa, BBQ y otro manera di genera fondo manera koffiemorgen of benta di sopi

Tur candidato of partido por bende rifa di auto of cualkier otro forma di genera fondo cu no ta donacion directo, pero tin e obligacion di registra esaki y tur esaki tin di ser haci hunto cu un declaracion di un accountant. Y sigur cu si ta haci uso como ehempel cu benta di BBQ y ta haci uso di donacionan di material di un compania, mester registra esakinan na e balor di donacion y e compania cu haci e donacion aki mester tene un bon registro pa e no surpasa e 20.000 cu e por haci na donacion na candidato of e 30.000 florin na partidonan. Y hasta si haci donacion di placa efectivo esaki no por ta mas cu 3000 florin y cu esakinan mester ser registra y tambe ta ser acompaña pa un declaracion di un accountant.

Pero sigur den cuadro di transparencia mi persona hunto cu colega Rocco Tjon cu ta esnan cu a traha e ley aki cu dos conseho positivo di Raad van Advies, lo bay haci uso di e Plataforma digital di Conecta cu Nos di Fraccion di MEP pa por splica e ley aki detayadamente pa por compronde e historia tras di esaki, e consehonan di Raad van Advies, Statuto di Greco y recomendacionan di Europa cu un ley di financiamento di partido politico mester por cumpli cu ne. Nos lo splica tur esakinan mas den detaye p’asina nos impedi mal comprendimento of mal uso di informacion pa hunga populista, cu por cierto ta un escogencia di cada ken pa core nan campaña. Sinembargo como representaten di pueblo mi ta haya cu e ta mi obligacion pa sigui informa pueblo debidamente y sigur un ley cu den Parlamento a haya 20 miembro di Parlamento cu a sostene cu tabata inclui partidonan politico POR, RED, MEP, AVP y partido independiente.

