Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): “Awo Mike Eman ta manda su mucha manda Melvin Tromp pa purba ataca mi manera cu e lo sembra miedo den mi persona”

Normalmente mi persona no ta interesa di reacciona riba un ex politico y un ex parlamentario

fracasa manera Melvin Tromp. Pakico normalmento mi no ta reacciona? Pa motibo cu ta

perdemento di tempo y pueblo sa cu Tromp ta parti di tur desgracia riba e pais aki pa su mal

funcionamento den parlamento unda cu banda di no a produci nada, a sa di pone nos organo

di mas halto na berguensa pa escandalonan cu tin di haber cu acusacionnan di uso di

substancianan prohibi. Tambe pa falta di caracter entre otro pa percura pa manda un ex

minister cera cas y sigur aproba aña tras di aña presupuestonan cu deficitnan financiero cu

awe a conduci na e situacion penoso cu pueblo ta pasando aden, pa falta di curashi pa por

para su lider Mike Eman. Mike Eman y su mucha manda Awo Mike Eman ta manda su mucha manda pa purba ataca mi manera cu e lo sembra miedo den mi persona. Ta hari mi ta hari pasobra e ta muestra cu Mike Eman ta keda pa semper un cobarde y e mes no tin curashi di sali bin afo of bin parlamento manera na hopi biaha mi a invit’e pa e drenta pa eyden nos debati pero e ta scoge pa manda su mucha manda Melvin Tromp ataca mi y papia coy kens y sigur mi no lo usa terminologia (BOBO) cu ta algo cu a haci hopi daño na muchanan pasobra tur mucha tin su mesun manera di por bay dilanti y esey no ta hacie diferente pasobra nos cada un tin diferente obhetivo den bida y e mentalidad cu Melvin Tromp ta demostra ta e mentalidad cu a haci nos pais hopi daño. Pakico toch reacciona?

Esaki ta ultimo reaccion riba un hende cu no ta den parlamento y kende no ta contribui cu

nada positivo pa e pais aki.

1. E prome motibo pa corigi Melvin ta cu e ta yama mi pa bobo pero lamentablemente e

mes ainda no por ni skirbi mi nomber drechi y kier usa cierto terminologia cu mi no ta

aproba pero segun mi e tabata dilanti su spiel ta skirbi su relato.

2. Di dos motibo ta cu e no por ni skirbi e nomber di e supuesto MAVO di Noord cu ta

ubica den Hato cu yama Ceque College Mavo (Melvin Tromp a yam’e Zigi) y esaki ta

muestra con fo’i tino e tabata den su etapa den parlamento.

3. Di tres motibo ta e no sa mes kico e ta papia di Cacique Macuarima. Macuarima a

haya enberdad cambionan di bentana y porta y cu sigur ta di gradici un gobierno, a

verf esaki pero cu despues di par di luna tur verf a lanta y cu ayudo di comercio den e

caso aki cu ta Hagemeyer nos scol di Macuarima por ta bunita manera e ta awo.

Bañonan ainda mi ta invita Melvin pa pasa wak nan estado prome e papia barbaridad

y cu ta cu placa cu scol a genera por a haci cambionan di poco tegel pero e pochinan

keto bay ta buscando manera pa drecha esakinan. Mas Tromp papia mas berguensa e

mester tin di papia cu a laga airco y prome fase cla pa pone airco den di dos fase. Di

berdad mi tin di pensa cu e ta cana sky high pasobra ta comision Cacique Macuarima

hunto cu docentenan y tambe bario a yuda recauda e fondo door di Bingo cu por a

yega na coriente y danki na mi proyecto y insistencia cu otro siman nan lo habri cu

airco y tambe cu lo conoce cambionan innovativo grandi cu lo percura pa prepara e

muchanan humilde di bario pa un mihor mañan.

Haya tereno pa bende Si Melvin Tromp ta sigui politica di cerca e por a ripara caba cu den coalicion aki si tin hende cu curashi pa para locual nan ta kere aden y sigur ta durf di vocifera locual nan no ta eens cu ne y a wak caba diferente ministerio y lo sigui wak esaki pasobra nos no a bin pa haya tereno pa bende pa por genera placa pasobra p’esey mi a studia y a traha pa por a yega na mi propio pertenencianan sin tin di warda nada for di gobierno, ni pami ni pa mi yiunan. Ta p’esey mi ta percura pa nan bay scol pa mañan nan mes por para riba nan pia sin mester ta catibo di niun gobernante y sigur niun hende no tin di instrui nan locual nan tin di bisa of skirbi. Nan mester ta liber pa expresa nan mes manera ami ta hacie sin importa contra ken den coalicion pasobra mi ta den parlamento pa sirbi pueblo. Noord lo haya su HAVO/MAVO Mi ta lamenta si cu ta e tiponan aki tabata den parlamento cu a para pa 22 miyon florin di un Havo/Mavo pa Noord ser hinca den rails pa un tram y gaña pueblo cu lo bin cu esaki y unda a laga cera cu heki y te dia di awe por pasa wak con e hekinan aki a keda na werki mescos cu finansas di e pais aki na nan man. Pero trahando cu seriedad pronto hopi scol den pesimo estado y tambe Noord lo haya su Havo/ Mavo Noord y cu mi ta spera nan por lague yama Ceque College Mavo/Havo. Y sigur awe ta prueba cu e manera cu Melvin Tromp ta skirbi nomber di e scol (Zigi) ta muestra di e nivel abao hiba den parlamento bao Gabinete Mike Eman 1 y 2 y cu pueblo hamas por permiti pa su organo di mas halto por ser poni na berguensa un biaha mas pa falta di conocemento y etica.

