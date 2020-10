Parlamentario Edgard Vrolijk, LLB (MEP): Mi lo sigui cu ley di integridad pa candidato minister y ministernan

Dialuna tabata un dia scur pa Aruba unda cu ley cu mester a reglamenta e screening pa candidato pa ministernan pero tambe ta reglamenta cu un minister tur aña lo mester keda duna cuenta di tur cos cu e tin. Sigur un ley cu ta nada otro reglamenta un Landsbesluit cu ya ta existi desde 2013 y unda nos ministenan actual ya a ser gescreen. E unico cosnan cu a bin aserca ta cu a pone sancionnan pero sigur tambe exigencia pa con ta tuma decicionnan den ministerraad pa impedi cualkier posibel caso di conflicto di interes.

Pueblo a papia cla cu e kier e ley

Desde dialuna opinion publico ta bon cla: pueblo kier e ley. Nos no por acepta cu locual a causa Aruba hopi daño unda cu a abusa di placa di pueblo pa nan propio beneficio of di sponsernan por sigui pasa. Y sigur pueblo ta para tras di e ley aki y sigur mirando e reacion cu mi a haya di hopi hendenan den comunidad y sigur di simpatisantenan di diferente partidonan politico, pami e mensahe ta cla pa sigui cu e ley paso e ta un ley na beneficio di pueblo.

Ley pa para beneficio personal

Ayera por a scucha cu e ley ta bai demasiado den bida di e candidato pa minister of minister. Pues ta netamente pesey e ley aki pa caba e supuesto Friends and Family cu nos partido a ser stigmatisa y awo e partidonan cu a vota contra kier suavisa cu den dos amienda unda cu ta kita e parti di yuinan adulto afo y hinca solamente yui menor di edad y tambe ta kita e palabra candidato unda cu ken cu ta por bira minsiter y sigui aplica e supuesto friends and family.

No tabatin argumento valido pa vota contra

Argumento cu a usa pa a vota contra ta entre otro cu no a sostene nan amienda, mientras esakinan tabata haci e ley hopi zwak y no lo ser ractifica door di Gobernador den mi concepto. Y sigur ta mas cu claro cu tin cu a escoge pa sirbi nan propio interes enbes di sirbi interes general y unda door di escoge nan propio interes ta laga Aruba vulnerabel cu politiconan actual cu ta bao investigacion hasta por ta minister un biaha mas den proximo eleccion.

Kico ta e futuro di e ley

Manera pueblo a pidimi ,mi no lo para ey paso e ley ta un bon ley y ta cumpli cu Raad van Advies. Y alaves e ta parti di e vision di MEP pa traha riba integridad y sigur e ta parti di e acuerdo di gobernacion di coalicion. Mi persona a pidi pa awe mes contact Raad van Advies pa pidinan un spoedadvies riba e nota di cambio y e 3 amiendanan entrega durante reunion publico di dialuna pa pueblo por haya un bista si e cambionan proponi ta bon of nan ta haci e ley zwak cu gobernador lo no ractifica esaki. Una bes cu esaki ta bek mi lo publica e consehonan den cuadro di transparencia y mi lo laga pidi e reunion publico riba e ley aki, pa nos por vota un biaha mas p’asina pueblo por sa ken ta para pa integridad, kennan ta sostene corupcion den e pais aki y ya nos ta cla tambe cu e odisea aki.

