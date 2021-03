Parlamentario Edgard Vrolijk: E trahadornan di Casinowezen no lo ser perhudica pa un ley Machiavellico di AVP di 2014/2015

Nos por a compronde cu opositor politico di AVP ta trece dilanti por medio di nan radio comprometi cu e gobierno actual, na momento cu pasa e ley Toezicht Kansspelen esaki lo nifica cu tur trahador di Casinowezen lo ser kita di trabao. Esaki ta completamente incorecto y sigur ta di lamenta cu prensa ta trece noticia cu e unico meta pa crea rabia y division den un pueblo cu awo mas cu nunca mester ta uni pa por sali dilanti.

E ley di 2014/2015

Bao di Gabinete Mike Eman 2, bao encarga di ex minister di husticia sr. Arthur Dowers a entrega na parlamento e concepto di ley aki cu nos lo tin di atende bao Gabinete Evelyn Wever-Croes. Den e ley di ex minister di husticia y actual parlamentario di AVP sr Dowers den articulo 63 di e ley ta duna e trahador 12 luna di terbeschikkingstelling unda cu si un trahador despues di esaki dicidi di no bay traha cu e autoridad nobo aki y no haya un posicion cu ta pas cu su funcion, e trahador lo haya un extension di maximo 12 luna y na final di esaki si no logra haya un funcion e lo ser retira di trabao dentro di 3 luna. Y sigur den bista di e schalering di e trahadornan y nan edad esaki lo ta casi imposibel cu nan lo por ser aloca den gobierno, unda esaki lo a nifica cu despues di 2 aña un grupo di alrededor 40 tata di famia na un manera cruel bao di e ley di gobierno di AVP lo a ser retira.

Proposicion actual

Despues di a sinta cu Minister di Husticia sr Andin Bikker, su persona a entrega un nota di cambio unda ta extende e 12 luna di terbeschikking stelling aki pa 24 luna y unda e grupo lo tin un maximo di 36 luna prome cu e haya su eervol ontslag pues despues di 36 luna ta ser retira di trabao. Sindicato a vocifera cu no ta di acuerdo pa esaki y sigur den bista di e edad di e trahador y añanan di servicio lo ser perhudica. Y analisando e grupo di edad cu e cambionan proponi door di Minister Andin un grupo di alrededor 30 hende lo por ser retira ainda cu e cambio aki y e pregunta ta con lo percura pa e grupo aki cu ta bay cas man bashi y ainda faltando algun aña pa pensioen lo por sobrebibi? Pesey nos di Parlamento a haya e proposicion di sindicato pa 60 luna hopi mas husto y unda despues di esaki lo keda un grupo minoritario cu kizas ya durante e proceso debi na nan edad lo a integra caba den e autoridad aki y asina di un manera natural e departamento di Casinowezen ta yega su final.

Pues nos di Parlamento di niun manera lo permiti pa un ley traha alo Machiavellico pa partido AVP perhudica e trahador y sigur Minister di Husticia sr. Andin Bikker ta na altura di posicion di Parlamento unda cu den momentonan aki no ta oportuno pa perhudica e grupo aki cu ta cerca di pensioen. Precisamente mirando nan edad lo ta casi imposibel pa e grupo aki haya un otro trabao, unda cu nos mes structuralmente lo ta hincando e grupo aki den un situacion hopi precario y esaki hamas por ser permiti.

Comments

comments