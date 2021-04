Parlamentario Edgard Vrolijk di MEP: Un voto pa Mike Eman y AVP ta un voto pro corupcion!

Ora a scucha e rueda di prensa di lider di AVP sr. Mike Eman pueblo a spera un lider cu caracter cu ta para pa combati corupcion, pero pueblo a keda desapunta ora cu e lider di AVP Mike Eman mustrando hopi zwak a sali na defensa di sr. Benny Sevinger y unda cu pueblo por a comproba cu AVP ta nada otro c’un Universidad di Corupcion. Esaki parlamentario Edgard Vrolijk ta bisa den un declaracion.

Pa Mike Eman y AVP corupcion ta un norma den nan Universidad yama AVP

Ora bo sigui historia di AVP, e ta e unico partido den historia cu semper tin investigacion riba corupcion y sigur malgastamento di placa di pueblo y ministernan condena. Pueblo ta corda e caso di Beta Hotel na Aruba unda cu e ruman di Mike Eman e tempo ey sr. Henny Eman a negosha cu mafiososnan Italiano cu a causa un caso miyonario contra pais Aruba, unda pueblo mester a paga alrededor di 200 miyon florin na daño y perhuicio y lagando tur cos den ruina. Nos ta corda tambe casonan di palonan di coco di Radisson y tambe e caso di Plan Desaroyo San Nicolas unda cu e ex minister di AVP sr. Tico Croes a ser condena y misteriosamente e tempo ey sr. Henny Eman a pasa manera un olifante door di wowo di hangua. Y awo un biaha mas bao di otro lider Eman di AVP, esta sr. Mike Eman tur corupcion a bira norma di partido AVP, unda nos a conoce un ex minister esta sr. Paul Croes condena pa corupcion, sr. Benny Sevinger bao investigacion, muy pronto sr. Richard Arends pa malversacion den RDA y sin conta e sinberguensuranan di sr. Robert Candelaria y asina nos por sigui expone e Universidad di Corupcion cu AVP ta.

Caso ex minister Paul Croes

Por a scucha sr. Mike Eman ta purba hustifica maldad unda e kier pretende cu ta gobernantenan ta influencia investigacion, tildando instancianan manera OM, Landsrecherche di ta partidario y unda ta tilda nan di ta coopera cu gobernantenan. Mi ta kere cu e instancianan aki merece un disculpa di sr. Mike Eman y AVP pa nan insinuacionnan y mas lamentable ta cu sr. Robert Candelaria ta sostene tambe cu Mike Eman ta insulta Cuerpo Policial den su totalidad y permiti sr. Mike Eman pone un mancha scur riba Cuerpo Policial completo pa haci nan trabao segun nan a huramenta pa haci esaki.

Pregunta ta: Pakico si sr. Mike Eman kiermen cu gobernantenan ta influencia investigacion, su persona no a para e caso di sr. Paul Croes, si e tabata e minister president e tempo ey y supuestamente tabatin e poder pa para esaki? Y ayera tabata bon bisto cu den organisacion di AVP sr. Benny Sevinger tin hopi mas status cu sr. Paul Croes na e manera con Mike Eman a sali na defensa di sr. Sevinger compara cu tempo di caso di Sr Paul Croes.

Un voto pa Mike Eman y AVP ta un voto pro corupcion

Hopi pais grandi na mundo y nos no mester wak leu unda den region nos tin diferente ehempel di kico corupcion por haci na un pais. Te dia di awe hopi persona ta sali di nan pais paso nan no por sobrebibi mas debi na e sistema coruptivo cu tin den nan pais cu ta haci cu nan como ciudadano ta ser oprimi y no tin futuro ni pa nan ni pa nan yiunan. Y mi no por imagina cu tin un Arubiano of inmigrante cu a haci Aruba su pais lo por sostene corupcion. Y sigur esnan cu a haci e pais aki nan hogar sa di experencia e consecuencianan di corupcion pa un pais. P’esey mi ta keda bisa cu awo mas cu nunca nos como pais mester uni y bisa ta basta na corupcion di AVP. Y sigur pueblo mester ta consciente: C’UN VOTO PA MIKE EMAN TA UN VOTO PRO CORUPCION.

Comments

comments