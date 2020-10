Parlamentario Edgard Vrolijk: Conclucion di reunion ta cu 10 parlamentario ta PRO Corupcion!

Mi kier a haci uso di e oportunidad di gradici mi sostenedornan cu a pone nan confiansa den mi cu mi lo haci cosnan diferente y sigur a pone nan confiansa den mi pa por encamina hunto cu gobierno e proceso di establece integridad pero sigur confiansa den pueblo di por confia cu gobernantenan ta traha pa pueblo y no pa nan saco.

Mi a bisa desde cu mi a drenta den Parlamento cu mi prioridad ta pa percura pa traha riba e ley di financiamento di partidonan politico y tambe e ley di integridad cu ta reglamenta e screening di minister.

2 aña ta traha riba e ley y niun dia a ser aserca door di niun parlamentario

Pa dos aña largo mi a traha riba e ley di integridad y sin un dia a ser acerca pa ningun fraccion pa yuda den esaki si di berdad nan kier a combati corupcion. E ley a bay dos biaha Raad van Advies y bin cu bon dictum. Pero mas tristo ta e fraccionan cu a vota contra e ley a haya suficiente tempo pa nan por a contribui pero ta bin reunion publico pa impedi esaki pasa y a logra tambe.

Amiendanan den reunion

Partido AVP y partido RED a bin cu amienda unda kier a impone cambionan cu ta haci e ley aki vulnerabel na corupcion . Tabata tin tambe poco propocicionan bon y cu nos a tuma y a hinca den un nota di cambio. Ehempel di cambionan coruptivo ora bo kier cambia cu no mester screen yiunan adulto pero solamente yiunan menor di edad. Aki ta unda e wega ta cu como Minister ta pasa tur cos pa e yiu mayor di edad y e por haci negoshi na grandi den minsiterio mes di su tata paso e no ta cay den e ley. Otro ehempel kier laga un articulo completo cay afo unda cu kier kita e trabao di PG, Veiligheidsdienst den un comicion special. Tambe kier a saca afo cu formador no tin di informa Parlamento mas di e screening. Tambe a saca e definicion di candidato for di e ley cu ta haci cu e screening dirigi pa e candidato no ta aplicabel mas den e ley pues e ley ta bira absoleto paso pa bira minister bo mester ta un candidato prome cu ta bay haci e screening y si pase ta bira minister. Esakinan ta 4 ehempel den ambos amienda cu hamas por ser sosteni paso ta haci e ley vulnerabel pa corupcion y sigur absoleto.

Ley lo keda pa futuro

Lamentablemente cu e votacion aki 10-10 e ley aki lo keda den lachi y sigur tur sinberguenseria pero tambe tur practica di corupcion cu nos a conoce cu hasta un minister sera por keda cobra, ministernan por keda haci uso di conflicto di interes sin ningun sancion, por sigui normalente paso cu e votacion aki 10 parlamentario ta pro pa practica di corupcion cu a haci hopi daño na nos pais y sigur nos imagen den Reino cu cada bes politiconam Hulandes ta yama nos pa corupto y sigur awe e 10 parlamentarionan a dunanan mas rason cu 10 parlamentario ta PRO CORUPCION.

Mi ta laga un bon leyatras, bon sera pa corupcion cu un dia mi ta spera un grupo cu kier cambio di berdad por coi esaki y sak’e y trate di biaha paso ela cana su caminda no un pero dos biaha na Raad van Advies. Mi ta hopi desapunta di e votacion PRO CORUPCION, pero nos ta sigui dilanti haciendo lo corecto.

