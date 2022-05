Diamars dia 3 di mei 2022 a tuma lugar e reunion Tripartiet na Sint Maarten. Durante e reunion aki nos a trata diferente punto unda entre otro a trata geschillenregeling, cooperacion den Reino, Sosten financiero y COHO. E reunion di tripartite a inicia cu un speech di tur 3 presidente di parlamento unda cu den tur e 3 speechnan aki a resalta e gana di traha mas cerca di otro. Esaki sigur lo fortifica nos posicion como isla, nos retonan ta similar, pues papiando cu otro bo ta siña mas. Nos ta islanan ruman y nos por beneficia hopi di un relacion mas estrecho cu otro. Ademas, na e momentonan aki esaki ta hopi importante pa nos por fiha un posicion pa cu e COHO y e Ley di Consenso (cual pa nos ta hiba e nomber di RAft). Nos a trata tambe e geschillenregeling. Mas o menos 2 aña pasa nos a biaha pa Hulanda paso nos tawata asina leu cu por a logra e geschillenregeling pero lastimamente na momento di votacion den Tweede Kamer esaki no a concretisa. Esaki ta haci cu pa un biaha mas e geschillenregeling aki ta riba punto di agenda. E importancia di esaki ta pa nos como pais den Reino tambe por haya mas di bisa na mesa di reunion y pa si tin un desputa entre paisnan den Reino tin caminda concreto cu nos por cana. Durante e Tripartite nos a yega na palabracionnan concreto cu otro, esta Aruba, Curaçao y Sint Maarten. Na januari 2022 Aruba a entrega un concepto ariba e ley specifico aki y un dia prome cu reunion nos a ricibi un version di Curaçao tambe. Durante e reunion nos a elabora mas tanto riba esun di Aruba y nos a palabra cu pa 1 di juni 2022 Sint Maarten y Curaçao lo manda nan reaccion oficial riba e propuesta di Aruba. Nos a palabra tambe cu nos lo percura cu pa e siguiente IPKO cual ta na September nos mester tin un concepto cla cual por discuti riba dje pa asina na nos por entrega esaki na e siguiente IPKO cual ta na Januari 2023. Pa locual ta trata COHO y Ley di Consenso por bisa cu tur parlamentario den e sala presente a indica di no ta di acuerdo cu e propuesta di Ley manera cu e ta awor riba mesa. Esaki sigur ta trece retonan grandi cun’e. Na momento cu Gobierno a bay di acuerdo cu desicionnan aki mester bisa cu tawata bou di un precion grandi. E precion di faminan cu lo keda sin pan riba mesa, negoshinan cu no lo por sobrebibi un pandemia, pues e decision a bay abase di bienestar general di nos pais y mester a accepta e condicionnan. Sinembargo awor Gobierno su rol a termina pa locual ta trata e negociasion di e Ley riba mesa, y awor apenas e proceso parlamentario ta bay cuminsa. Awor e ta na nos como parlamento pa fiha un postura como islanan di Caribe den Reino Hulandes. Como parlamentario ta spera cu di berdad di parti di Hulanda tin e deseo y e gana di scucha nos, esta Aruba Curaçao y Sint Maarten y tambe cu nos por logra mira e cambionan aki keda traduci den e concepto di ley cu tin riba mesa. Como parlamentario di pais Aruba mi lo keda informa boso por medio di diferente medionan di comunicacion como tambe medionan social di tur locual ta pasa aki na Sint Maarten. Awor cu e reunionnan Tripartiet a termina nos lo ranca sali cu reunionnan di IPKO mes unda cu Hulanda tambe lo sinta cu nos na mesa.

Comments

comments