Parlamentario drs. Shailiny Tromp-Lee: Ta hopi baho cu Robert Candelaria (AVP) ta hunga innecesariamente cu sentimento di un grupo vulnerabel den pueblo

Durante un rueda di prensa Candelaria a haci hopi insinuacionnan infunda y innecesario den direccion di Gobierno di Aruba. Mi ta haya hopi baho di Candelaria cu e ta hunga cu sentimento di esnan cu ta aki na Aruba mediante un permiso, insinuando cu Gobierno ta perhudicando nan innecesariamente. Pasobra e realidad sigur no ta asina! Ta hopi jammer cu un persona manera Candelaria ta cay den e practica aki solamente pasobra ta aña di eleccion y kier crea odio den un grupo asina vulnerabel y cu door di COVID por bay keda afecta drasticamente.

Mirando proyeccion di Gobierno, ATA, AHATA y AAA pa loke ta trata nos economia y su recuperacion y e consecuencia di esakinan riba nos mercado laboral, Candelaria ta mas cu consciente cu un maneho mas rigido pa loke ta trata admision ta algo necesario y responsabel. No por otro si nos kier proteha nos forsa laboral local y percura pa nos hendenan local ta esnan cu ta bin prome na remarke pa haya un trabou.

Mirando cu Candelaria door di su acusacionnan infunda ta indica si cu e ta cuestiona e maneho di admision, ami lo kier sa di su persona con e y AVP tin pensa di proteha nos mercado laboral local y ki otro solucion nan ta mira. Pasobra nos no mester lubida cu den luna di februari 2021 ainda Gobierno a duna:

3767 persona FASE cual ta 3.6 miyon florin;

1410 compania subsidio di salario pa 18.253 trahador cu ta suma 25.6 miyon florin;

1348 empresa chikito y mediano sosten financiero di 4000 florin pa e prome kwartaal di 2021 cual ta suma 5.4 miyon florin.

Banda di esaki Candelaria ta bon conoci cu e tristo realidad cu sigur un 30.000 persona ta depende di bon of pakete di cuminda tur luna cu nan ta haya for di Cruz Cora of Fundacion pa nos Comunidad.

E realidad aki, cu nos ningun a premira y of a desea ta haci necesario cu Gobierno mester tuma e decisionnan necesario y responsabel na bienestar di nos pueblo y pais.

