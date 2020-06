Parlamentario drs. Shailiny Tromp-Lee: “Nos sociedad, nos sistema completo di proteccion y e nucleo di confiansa a faya e victima”

Den e reunion publico di diabierna ultimo tratando algun cambio den nos Codigo Penal pa loke ta e aumento di castigo maximo pa ‘zedendelicten’ y cambio den e ‘verjaringstermijn’ stipula pa e delitonan aki, parlamentario Shailiny Tromp-Lee a cuminsa na bisa cu el a lesa y prepara su mes cu sentimento mixto pa e reunion aki. Dicon?

Pasobra Parlamento lo bay aumenta e castigo maximo cu por keda duna ora un mucha of un menor keda abusa sexualmente, ora un persona homber of muher, bieu of jong keda abusa, viola, maltrata te cu keda mata. E palabra castigo caba ta indica cu e delito ya a tuma lugar! Cu un mucha of un menor su briyo for di su wowo y su inocencia a keda kita, cu un mucha of hende grandi a keda viola of maltrata caba y/of un persona a perde su bida. Nan bida y di nan famia a keda influencia y marca pa semper y e cruel realidad ta cu door di hisa e straf maximo, esaki no ta cambia e impacto grandi cu e sucedido aki tin riba e victima su bida of di su famia. Pasobra nos mester ta consciente kico e situacion aki ta bisa nos. E ta bisa nos cu nos sociedad, nos sistema completo di proteccion y e nucleo di confiansa a faya e victima.

Cumpliendo cu grito di sociedad

Den e reunion aki sra. Tromp-Lee no kier a zona pesimista pero e no ta kere den e espectativa presenta den e Memorie van Toelichting cu door di aumenta e castigo maximo esaki lo tin un impacto riba e cantidad di casonan aki riba nos isla y cu e lo spanta e abusadornan, Pasobra – contrario na e pensamento cu e ta ripara ta reina den nos sociedad – aki ta trata un cambio di un ley existente. Hecho ta cu Parlamento NO ta introduci leynan maximo, esakinan ta forma parti di e Codigo penal caba pa hopi tempo, pero ta aumenta esakinan cumpliendo cu e grito di sociedad pa castiga e malechornan aki severamente. Cu tratamento di e concepto di ley aki ta culmina un trayectorio largo cu a tuma lugar den Parlamento, caminda for di 2010 diferente comision y diferente parlamentario a traha riba e concepto di ley aki. Un concepto di ley caminda cu pa 27 artikel den e castigo maximo cu por keda duna lo keda aumenta. Delitonan manera violacion, sex indesea cu un mucha bou di 12 aña, casonan di maltrato premedita cu morto como consecuencia y maltrato severo premedita tur lo subi na un castigo maximo di 15 aña. Ta trata aumento di 3 pa 6 aña di e castigo maximo actualmente valido. Door di e cambionan aki a trece cambio den e castigo maximo di doodslag y maltrato severo premedita cu morto como consecuencia di 15 pa 24 aña. E cambionan aki ta pone cu Aruba ta yega na e nivel di castigo maximo cu ta keda duna pa e delitonan aki na nos islanan ruman den Reino.

Peticion pa castigonan mas severo

Si sigui e discusionnan den medionan social por tuma nota di peticionnan pa stipula castigonan mas severo. P’esey mes sra. Tromp-Lee kier pidi minister pa duna un splicacion pa pueblo por compronde con a stipula e aumento di e castigonan maximo cu ta ser trata den e reunion. E parlamentario a tuma nota cu entre otro ta tene cuenta cu castigonan maximo na nos islanan ruman den Reino y tambe ta tene cuenta cu e ‘concordantiebeginsel’ cu ta para den articulo 39 di Statuut y sentimentonan y deseo di nos sociedad. Mirando cu pueblo tin cierto espectativa sra. Tromp-Lee a pidi Minister di Husticia pa elabora y duna splicacion pa pueblo por comprende con a stipula e cambionan. Alabes el a desea pa Minister di Husticia trata e parti di introduccion di castigonan mínimo y e motibonan pakico esakinan te ainda no a bira un realidad y indica si esakinan den principio lo bira posibel mirando e opinion negativo di parti di e poder hudicial y di RvA.

Victima no ta perde su derecho

Otro cambio cu lo tuma lugar ta e ‘verjaringstermijn’ di diferente delito, esta cu esaki ta bay keda kita pa diferente delito. Esaki lo haci posibel pa un victima semper por entrega keho, aunke hopi tempo a pasa. Asina e abusado por keda investiga y husga. Cu otro palabra e victima no ta perde su derecho pa busca husticia. Esaki sigur ta un cambio cu tabata necesario. Sra. Tromp-Lee a gradici Gobierno cu a base di conseho di Raad van Advies a dicidi di elimina e ‘verjaringstermijn’ pa mas articulo cu inicialmente a keda proponi.

Pakico no ta dunando castigo mas halto?

E parlamentario ta kere cu mester duna contenido real na e ley cu ta ser trata. Aumenta e posibel castigo maximo cu un malhechor por ricibi so no lo yuda si den pratica nan no keda aplica. P’esey e kier referi na e siguiente frase para den e MvT na pagina 4 cu ta bisa lo siguiente encuanto castigo maximo: ‘met deze voorgestelde verhoging zal de wetgever een duidelijk signaal geven aan de partners in de strafrechtsketen dat er behoefte is aan een passende strafeis en een passende strafoplegging terzake van zedendelicten gepleegd tegen minderjarigen’. Aki e parlamentario a para keto un rato y enfatiza cu e ta convenci cu hopi di su colega parlamentarionan lo desea pa manda mas cu un señal. Pueblo kier pa OM y huesnan pidi y duna castigonan mas severo. Castigonan cu ta cumpli cu nos norma y balornan y kico nos como sociedad ta condena. Tin un colega di oposicion a bisa cu si no bin cambio pueblo mes lo cuminsa actua. E realidad ta cu ya nos conoce casonan caminda pueblo a actua cu hasta a resulta den morto. P’esey mes e lo desea di sa di minister na ki manera nos por realmente logra cu e partnernan den e keten ta cumpli cu deseo di pueblo? Alabes pakico na e momentonan aki OM no ta pidi y huesnan no ta duna castigonan mas halto mirando cu ya caba nan tin espacio pa haci esaki? E no ta referi den casonan cu falta prueba pero casonan caminda e bewijslast t’ey y toch ta ripara cu e castigonan ta abou, pues e resultado di e casonan no ta concorda cu deseo di sociedad.

Pruebanan ta hopi importante

Segun sra. Tromp-Lee mester para keto un rato na un aspecto cu hopi biaha nos ta scucha den e casonan aki, cu ta “Eén getuige is geen getuige”. Algo lamentabel pero cu ta e realidad. P’esey mes prueba ta importante y esaki ta mara na actuacion di e mayornan, e victima, y e proceso di investigacion caminda e pruebanan mester keda colecta. Y den e cadena aki tambe tin fayo.

Contrario na un colega di oposicion sra. Tromp-Lee ta haya necesario pa mira e ley aki den un contexto total y no solamente su aspecto tecnico. Sigur esaki ta necesario si mira con pueblo ta experiencia e topico aki y cierto expectativa no corecto cu ta existi den sociedad pa loke ta trata e ley. Un ley of cambio den esaki ta basa y ta origina for di un situacion of sucedido structural y indesea.

Cambio di mentalidad

P’esey mes e parlamentario a subraya cu cualkier tipo di abuso di mucha ta inaceptabel! Cualkier violencia domestico, maltrato y violacion ta uno di mas! Pero e ta enfatisa un biaha mas cu solamente aumenta e castigo maximo y eliminacion di e verjaringstermijn no ta suficiente. Un ley no ta tur ora e solucion, mas bien den e caso aki mester bin cambio den cada aspecto cardinal den henter e sistema di proteccion. Pueblo mester ta consciente cu si di berdad nos kier stop cu abuso y maltrato esaki ta implica: cambio di mentalidad di NOS como sociedad, fortificacion di e fundeshi di nos famianan, amplia y haci obligatorio formacion via curiculo den enseñanza di nos mucha y hobennan riba salud sexual y e aspectonan di abuso, violacion y maltrato. A yega ora pa cuminsa educa nos muchanan hopi mas habri y dirigi tocante e topiconan aki y haci nan ‘bespreekbaar’ for di chikito na cas, na scol y den comunidad.

Para e abuso di negligencia

Na mes momento ta hopi importante pa nos sigui fortifica e fundeshi di nos instancia y organisacionnan cu tin cu atende cu e problematicanan aki. Mester empodera nos profesionalnan y percura pa e profesionalnan necesario ta in place y cada un di nos carga nos responsabilidad. Nos mester pone prioridad na PREVENCION y na opinion di sra. Tromp-Lee esnan prome yama ta e mayornan. Nos como mayor mester carga nos responsabilidad.

Nos problemanan social ta hopi profundo y difícilmente nos por garantisa 100% di proteccion. P’esey mes sra. Tromp-Lee ta convenci cu tur cos ta cuminsa na cas. Como mayor nos mester ta mas atento y alerto pa cu e comportacion y/of señalnan di nos yiu(nan) y asumi nos responsabilidad di percura pa nos yiu(nan) semper ta den un ambiente di siguridad. Como sociedad, como mayor nos tur tin den nos man pa para e abuso nr. 1 di mucha na Aruba cu ta: NEGLIGENCIA! E tristo realidad ta cu abuso sexual y maltrato di nos muchanan mayoría biaha ta keda haci door di un famia directo. No door di un straño. P’esey e prome yama pa haci un paro na esaki ta nos mes!

Proyectonan importante

Na mes momento mester bisa si cu nos keten pa HOPI aña no a funciona optimal ni eficientemente. P’esey mes sra. Tromp-Lee a y ta sostene Social Crisisplan caminda ta trahando pa cambionan duradero na bienestar general di nos famianan, nos mucha y hobennan. Proyectonan andando manera Family Justice, Centro pa Famia, creacion di un Codigo di proteccion infantil y hubenil, introduccion di un child protective system, Kind volgt systeem, aplicacion di sign of safety y otro proyectonan andando manera percura pa e profesionalnan necesario manera un vertrouwenarts, psicologo y psikiatra y otronan ta asina necesario, sin lubida e infrastructura y cu ta percura pa e materialnan necesario. Dios gracia cu poco poco nan ta birando realidad pasobra e fondonan a keda aloca pa esakinan.

Parlamentario Tromp-Lee a finalisa bisando un dicho di sr. Nelson Mandela: “The true character of a society is revealed in how it treats its children”.

