Den e verslag pa loke ta trata e dos leynan di consenso di Reino COHO y RAft cu a keda manda Hulanda dia 20 di mei 2022, mi a haci varios pregunta y a duna comentario, critica y sugerencia pa cambio. Un punto cu mi a duna hopi atencion den e verslag ta e normanan stipula den e ley di consenso di Reino RAft (Rijkswet Aruba financieel toezicht). Den e articulo aki mi lo bay amplia riba e e topico aki.

Na prome lugar mi mester enfatisa un biaha mas cu e 2 leynan di consenso di Reino ta forma parti di e pakete di condicion cu Hulanda a pone riba mesa pa Aruba por a haya sosten di likides durante e pandemia. Condicionnan cu na e momentonan ey no a keda Gobierno nada otro cu acepta nan pasobra sin e sosten ey nos no lo a sobrebibi, cu otro palabra nos por conclui cu e aceptacion no tabata boluntario. No obstante e hecho cu nos ta contento cu e sosten di Hulanda, ta haya e hecho cu a mara esaki na condicionnan caba algo grave mirando e circunstancia. Sin papia mes cu e normanan stipula den e ley ta irrealistico y inalcansabel.

Pa evaluacion di presupuesto y di implementacion di maneho a keda determina un serie di norma. Normanan cu a keda stipula a base di protocolnan existente di prome cu e pandemia, sin tene cuenta cu nos realidad actual. Nos situacion financiero y economico a cambia drasticamente door di e pandemia. Te ainda nos no por papia di un situacion stabiel, e recuperacion di nos turismo y economia ainda ta insigur y dependiente di desaroyonan mundial. Ademas actualmente tin un factor hopi importante pa tene cuenta cu ne, esta e guera na Europa. Dificilmente nos por calcula e impacto riba di tur e desaroyonan aki. Pesey mes actualmente ta realisa proyeccionnan cu ta tene cuenta cu esakinan y tambe cu desaroyo encuanto COVID (variantes), socionan comercial/turistico importante, inflacion y di vacunacion (local y internacional). Pesey mes, en connexion cu full e situacion insigur aki, nos Fraccion sigur a indica cu nos no ta haya apropia pa stipula of mantene normanan presupuestario y financiero di prome cu e pandemia of stipula awor mirando e falta di claridad riba demasiado factornan cu ta (por) hunga un influencia riba e normanan.

Cu e normanan stipula den e ley di concenso di Reino RAft ta irrealistico y inalcansabel ya caba nos ta experienciando esaki tres aña consecutive. Ya pa añanan 2020, 2021 y 2022 Aruba mester a pidi Hulanda excepcion pasobra no por cumpli cu e normanan stipula. Na tur 3 ocasion Hulanda a duna ok pa e excepcion pidi, indicando cu nan ta compronde cu nos no lo alcansa nan pa motibonan obvio. No por otro tampoco mirando cu nos presupuesto pa aña 2022 tin un deficit di 228 miyon florin y si Aruba mester cumpli cu e norma di 1% di surplus (ekivalente na 60 miyon florin) prome cu 2023, esaki ta significa un ahuste den nos saldo presupuestario di 288 miyon florin den un aña. Algo practicamente imposibel.

Pesey mes nos a manda puntra Hulanda si nan lo ta dispuesto pa fiha normanan nobo mas den futuro of basa riba nos situacion actual, asina teneniendo cuenta cu e guera andando, inflacion mundial y tur otro incertidumbe. Alabes pa por compronde e posicion fiha pa Hulanda a manda puntra e dicon di e postura di Hulanda di kier mantene nos na normanan cu ya no ta realistico, y cu nan sa bon bon cu nos no por alcansa mas. Sigur nos a puntra pakico Hulanda no kier tene cuenta cu e impacto enorme cu e pandemia tabata y tin riba nos situacion financiero y economico. Sin laga afor e hecho cu nan no ta tene cuenta mes cu nos crisis social (pre-covid) cu door di e pandemia sigur a empeora.

E topico aki ta uno hopi amplio y cu nos a haci hopi remarke y pregunatanan. Den un siguiente comunicado lo sigui elabora riba e normanan irrealistico y no alcansabel cu actualmente ta stipula den e concepto di ley riba mesa. Ainda no a ricibi contestacion riba nos pregunta y criticanan pero mi ta spera cu Hulanda lo tene cuenta cu esakinan y realisa cu e postura aki no ta uno corecto.