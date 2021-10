Awe nos ta trata un biaha mas e ley cu ta encera reglanan di integridad pa kandidaat-ministers y ministers. Un ley, cu manera ta keda indica den e ultimo conseho di RvA fecha 26 di mei 2021, RvA a aconseha 5 biaha caba riba un concepto di ley cu ta trata e topico aki. Nan a duna conseho na 2015, 2017, 2018, 2020 y awor na 2021.

Den 6 aña di tempo RvA a haya 7 initiatiefontwerp landsverordening integriteit ministers pa duna conseho y cada biaha cu e la keda trata den sala di Parlamento e no a haya e mayoria necesario pa e por bira un realidad.

Mi ta compronde e reaccion di RvA na punto 1.3 den nan ultimo conseho caminda nan ta bisa lo siguiente: “De Raad kan niet anders concluderen dan dat er sprake is van besluiteloosheid en een gebrek aan daadkracht in deze. Het onvermogen van het hoogste staatsrechtelijke orgaan van het Land om gemeensxhappelijke grond te vinden en in het Belanger van de bestuurlijke integriteit deze materie bij landsverordening te regelen, is niet alleen teleurstellend maar roept ook vragen op over democratische volwassenheid en de wil om werkelijk veranderingen te bewerkstelligen”.

Mi ta completamente di acuerdo cu te cu awe a keda demostra cu no tabatin madurez politico pa enberdad percura pa normanan di integridad necesario cu mester percura pa garantisa integridad, transparencia y bon gobernacion. Na mi opinion e implicacion of mihor bisa e consecuencia di e aplicacion di e ley a y ta hunga un rol grandi pakico ainda e ley aki no a keda aproba. Esaki mirando cu tin di e reglanan aki lo tabatin of lo tin conseciencia pa un of mas politico.

Pesey mi ta spera cu awe e ley porfin lo bay keda aproba. Pasobra cu nos no a logra percura pa e ley aki bira realida di 2015 te cu awe, sigur ta manda un signaal no corecto na pueblo. Mi ta di acuerdo cu RvA caminda den su conseho di dia 26 di mei 2021 e ta bisa lo siguiente:

De Raad wijst op het mogelijk negatief uitstrallingseffect dat dit naar de burger toe heeft. Temeer daar dit onvermogen tot zelfregulering zich afspeelt in een periode van strafrechtelijke onderzoeken waar ex-bestuurders en volksvertegenwoordigers bij betrokken zijn.

Esaki ta un tristo realidad mirando tur e investigacionnan andando manera AVESTRUZ, FLAMINGO Y ALOE of investigacion cu a keda finalisa caba te cu condena a cay manera IBIS. Mescos cu RvA mi tambe ta haya cu e situacionnan aki ta subraya ainda mas e necesidad y urgencia di e ley aki.

