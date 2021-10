18 di October 2021, den nomber di Fraccion di MEP, Parlamentario drs. Shailiny Tromp-Lee a dirigi un carta na Minister President pa urgi Gobierno di Aruba pa tuma e pasonan necesario pa garantisa cu integridad y bon nomber di nos Controlaria General ta keda na halto.

Den medionan di comunicacion y red social Fraccion di MEP a tuma nota di e incidente cu a tuma lugar den fin di siman cu vice-presidente di Controlaria General. Tromp-Lee ta indica cu e ta sucedido cu nan ta lamenta y cu sigur nan no ta haya apropia mirando e funcion cu sr. Nuboer ta eherce pa Controlaria General. Un situacion hopi delicado unda cu medionan di comunicacion ta informa cu sr. Nuboer a keda hiba warda di Polis pa mal comportacion door di buracheria. Un medio di comunicacion ta asta indica cu no ta prome biaha cu esaki ta sosode. No obstante si e ultimo aki ta berdad of no, Fraccion di MEP ta di opinion cu sr. Nuboer mester ta bon consciente di su rol como un miembro di un Hoge College van Staat, su responsabilidadnan mara na esaki y su obligacion pa percura pa no atacha e bon nomber di Controlaria General y mantene e confiansa di pueblo na tur momento.

Mirando cu integridad ta keda un punto fuerte y di atencion den Gabinete Wever-Croes II y cu ley ta bisa cu su persona ta nombra te cu su 70 aña, Fraccion di MEP kier sa di Gobierno con ta bay atende cu e asunto aki. Nos Fraccion ta haya inacceptabel cu den un puesto clave asina ta malcomporta den publico pa motibo di uzo excesivo di alcohol te cu mester yama polis. Nos Fraccion ta basa nos opinion riba e Codigo di Conducta 2020 di Controlaria General caminda ta para cu na tur momento tur integrante di Controlaria General mester actua segun e reglanan di integridad. Ademas, den e Codigo di Conducta 2020 ta para cu na tur momento tur integrante di Controlaria General mester actua segun e reglanan di obhetividad caminda bou di ningun circumstancia por atacha e bon nomber di Controlaria General.

Na mes momento conforme articulo 6 inciso 2 sub b di Ordenansa di Controlaria General e Gobernador di Aruba, despues di a scucha Parlamento di Aruba y Raad van Advies, por retira un miembro di e Colegio si e ta presta su mes pa actua inapropia of haci muestra di malcomportacion.

Finalisando Tromp-Lee ta indica cu no ta prome biaha cu un Fraccion di MEP ta trata integridad di e Hoge College van Staat aki. Na 2016 sr. Nuboer cu tabata fungi como CEO di Insel Air N.V. a hay’e confronta caba cu un situacion caminda su integridad a keda cuestiona. E temponan ey ya e tabata miembro di Controlaria General y Fraccion di MEP a raporta esaki sin cu e pasonan necesario a keda encamina di parti di Gabinete di Mike Eman

Por haya e Codigo na Conducta di Controlaria General aki: https://rekenkamer.aw/pages/werkzaamheden/integriteit/

