Parlamentario drs. Shailiny Tromp-Lee (MEP): Desde 13 di maart 2020 situacion a cambia pa nos, pero awe ta na nos pa cambia e situacion

Aki 2 dia ya ta 1 aña cu COVID a yega Aruba. Desde 13 di maart 2020 pa awe hopi cos a cambia. Tin di e cambionan aki nos no por a influencia pero tin cu ta completamente den nos man, manera ta e caso cu e vacuna cu nos tur ta keda pidi pa registra pa por ricibi esaki.

Desde 1 februari 2021 a cuminsa registra y dia 16 di februari e prome batch di 11.700 vacuna a yega Aruba. Ya e dia siguiente dia 17 di februari parti atardi a cuminsa vacuna nos hendenan.

Esnan prome pa vacuna tabata y ta nos hendenan cu ta traha den cuido y nos grandinan, esta esnan riba 60 aña. Un grupo cu ta consisti di 24.000 persona y segun informacion di Gobierno te cu awe solamente 8981 a keda vacuna. Nos Falta ainda 15.019 persona pa vacuna.

Mester enfatisa cu mitar parti di e trabou pa loke ta trata e vacuna ta haci. Gobierno a percura pa e vacuna, a percura pa un tremendo organisacion y a percura pa diferente manera di registracion. Nos tur por download e Health App y registra, nos por pasa na un di e 4 MFA nan y awor hunto cu AHATA Gobierno lo introduci un desk special na diferente hotel pa e trahadornan por registra. Pa download e app y registra ta masha facil y no ta costa mucho tempo. Ta keda na cada un di nos pa asumi responsabilidad y demostra amor pa nos grandinan. Abo como yiu, nieto, famia mes por registranan. Ami a registra mi mayornan riba mi cell y e app cu mi a download y dia 28 di februari ultimo nan a haya nan prome shot.

Ki mi por bisa na esnan cu ainda ta duda? Te ainda no tabatin ningun melding grave a tuma lugar a consecuencia di e vacuna of tin personanan cu mester a keda hospitalisa. Solamente ta menciona cu hendenan a haya un man stijf, dolor di cabes y/of keintura. Sintomanan similar cu bo ta haya ora di tuma por ehempel un griepprik of cualkier otro tipo di vacuna. Na mes momento esnan cu mas ta na altura di e virus aki y tin e conocemento encuanto e vacuna a tuma esaki. Mi ta referi na nos dokternan di cas, specialistanan y esnan cu ta traha den cuido. Si nan tabatin e minimo di preocupacion pa nan salud of bida mi ta sigur cu nan no lo a tum’e.

Pesey mes, abo tambe uni bo mes y bo sernan keri na e ya mas di 27.000 hende cu a registra pa keda vacuna. Ami tambe a registra. Awor falta abo!

Por ultimo mi kier a felicita Minister Dangui Oduber pa e tremendo organisacion relaciona cu e vacuna cu ya tin algun siman ta tumando lugar. Ta di aplaudi e esfuerso grandi cu Minister y su team a haci pa e di dos batch di vacuna por a yega Aruba ayera caba. En totaal a yega 12.870 vacuna cual lo haci e.o. posibel pa tur esnan cu a haya e prome shot, haya e di dos shot dentro di e siguiente dos pa tres simannan. Na mes momento 1170 persona lo por haya nan prome shot e biaha aki.

Otro bon noticia ta cu Gobierno a indica cu recientemente nan tabatin un bon vierlandenoverleg cu e 4 ministernan di Reino ta reuni. Den e reunion aki a keda acorda cu Aruba lo ta hayando e di 3 batch di vacuna aki 2 siman enbes di aki 3 siman. Nos ta bendiciona cu nos ta ricibiendo vacunanan mas liher cu varios otro pais. Ta keda na nos mes pa haci bon uzo di e oportunidad aki. Ban cuida y proteha nos grandinan. Ban stima nos mes, nos sernan keri y nos dushi Aruba.

Comments

comments