Parlamentario drs. Shailiny Tromp-Lee (MEP) cu apelacion pa madurez politico y ta spera riba votacion unanime PRO bon gobernacion basa riba transparencia y integridad

Parlamentario Tromp-Lee ta remarca cu desde 2014 partido MEP a presenta un propuesta pa implementa un trayecto pa garantisa integridad den gobernacion. E propuesta aki tabatin como meta pa por hiba discusion al respecto y enfatisa e necesidad di su introduccion. E nota pa discusion aki ta yama ‘Integriteit: het juiste doen, ook als niemand kijkt (2014)’. Haci lo corecto, incluso ora ningun hende ta mirando!

Mas cu claro a integra integridad den e programa di campaña di Partido MEP. Y ora a yega e momento Lider di Partido MEP, actual Prome Minister di Aruba sra. Evelyn Wever-Croes, a percura pa integridad ta forma e liña cora den maneho di Gabinete Wever-Croes. Den e programa di Gobernacion partnernan den coalicion a stipula cu mester brinda pueblo di Aruba un gobierno basa riba bon gobernacion, transparencia y integridad den gobernacion. Na mes momento poniendo hopi enfasis riba un finansas publico responsabel pero sin perde di bista cu semper e ser humano mester keda central.

Fraccion di MEP di su banda tambe a demostra cu a traha duro pa percura cu e concepto no ta keda bashi y solamente na palabranan bunita riba papel. Recientemente Parlamento a trata y aproba leynan necesario pa garantisa integridad den gobernacion. Leynan manera Ley di Financiamento di Partidonan Politico y Ley di Ombudsman y alabes a percura pa aproba fondo pa Bureau Integridad y Integriteitskamer.

Tromp-Lee tin solamente palabra di elogio pa Minister President, cu no obstante cu nos pais ta pasando den momentonan hopi dificil e la sigui traha riba e aspecto di integridad na tur momento. Lastimamente cu e iniciativa di ley encuanto integridad di ministers y kandidaat ministers, presenta pa coleganan Vrolijk y Tjon, no a haya e sosten y no a keda aproba. E reunion a termina cu un votacion di 10 contra y 10 na fabor y mirando cu no tur 21 parlamentario tabata presente e reunion mester tuma lugar un biaha mas.

Mescos cu Tromp-Lee a haci durante e reunion publico, e kier un biaha mas haci un apelacion pa madurez politico y ta spera cu tur cu a vota contra por recapacita y mustra Aruba cu enberdad nos tur ta comprometi pa garantisa cu Aruba lo tin gobernantenan cu lo percura pa bon gobernacion basa riba transparencia y integridad.

E ley ta uno cu a keda inicia na 2015 door di Fraccion di AVP mes, caminda si no tabata pa e cambionan drastico realisa na mei 2017, ya caba e lo a bira un realidad. Door di e cambionan menciona pa Raad van Advies a conseha Gobernador di Aruba na juni 2017 pa no ractifica e ley presenta pa AVP e tempo ey.

Un di e motibonan ta cu Raad van Advies ta di opinion cu e ley no ta cumpli cu transparencia y imparcialidad pa loke ta trata nombracion y bon gobernacion. Raad van Advies ademas a subraya cu e ley despues di e cambionan realisa pa AVP no por a garantisa e integridad di minister y kandidaat minister. Pa es motibo aki mes Tromp-Lee ta remarca cu su coleganan Vrolijk y Tjon a encamina e proceso pa realisa e cambionan necesario y percura pa tene debido cuenta cu e conseho di Raad van Advies den e iniciativa di ley cu nan a presenta. Nan a percura pa e.o. garantisa e integridad di ministernan den function, nan a duna e apecto ‘Friends and Family’ su debido atencion y a percura pa ministernan no por eherce trabou extra.

Mirando cu pa Fraccion di MEP e ley aki ta hopi importante a keda dicidi cu initiatiefnemers Vrolijk y Tjon ta bay manda e ley incluyendo e amiendanan presenta durante reunion pa Raad van Advies pa un conseho al respecto. Fraccion di MEP ta bay keda en espera di e conseho aki y mas cu claro lo bay mira con tur fraccion den Parlamento lo bay vota durante e siguiente reunion. Pueblo mes lo sa di husga cada parlamentario y partido pa si nan ta para pa integridad si of no!

