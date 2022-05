Despues di e apertura di IPKO, openingspeech y presentacion di cada pais di e ultimo desaroyonan di nan pais, mesora a sigui cu e siguiente punto di agenda cu tabata relaciona cu COHO (Caribisch Orgaan Hervorming en Ontwikkeling). Tur presente a haya un technische briefing di parti e ambtenaarnan cu a negosha y traha riba e ley di concenso COHO. Despues di a haya splicacion, tabatin espacio pa haci pregunta. Un sesion caminda por a trata diferente punto di preocupacion y critica. Lastimamente e tempo tabata hopi limita. Despues di e briefing a forma 4 grupo di discusion caminda a sigui trata y discuti COHO, landspakketten, uitvoeringsagenda’s y -rapportages. Sigur mi a tuma e oportunidad durante e prome reunion pa mi a subraya cu nos no mester lubida cu e gobiernonan di e islanan a instrui nan team negociado pa dialoga, y keda na mesa, pa garantisa sosten di likidez.

Pasobra esey tabata e prioridad maximo na e momentonan ey pasobra nos islanan riba nan mes no por a mantene cabes riba awa. Den e spirito ey e acuerdonan a wordo realisa y a yega na e leynan di concenso. Nos no por lubida cu ta na e momentonan di mas necesidad nos a keda poni lomba na muraya pa acepta e condicionnan sino no lo a haya placa. Durante e reunion a resalta cu tur 3 parlamento a para pa respet pa e autoridad di nan organo y pa autonomia di nos pais. Otro aspecto cu a keda treci padilanti ta cu e Landspakketnan ta den ehecucion desde november 2020 y Aruba ta den cumplimento debidamente. Alabes a presenta preocupacionnan existente riba diferente punto manera Reforma di AZV/cuido y exigencia di recorte di salario. Concluyendo, mi por bisa cu e tabata un bon dia di reunion caminda tabatin momentonan culminante pero necesario. Di mi banda bo por conta cu lo mi sigui informa pueblo debidamente di tur e desaroyonan andando akinan na Sint Maarten.

